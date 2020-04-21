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Игорь Марзалюк о коронавирусе: У гісторыі нашай краіны было шмат выпрабаванняў, пераможам і гэту хваробу

21 апреля 2020 14:07
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Новости Беларуси. Все будет хорошо! Известные артисты, спортсмены и медики призывают белорусов сплотиться в борьбе с коронавирусом. Берегите себя! Здоровья вам и вашим близким!

Игорь Марзалюк о коронавирусе: У гісторыі нашай краіны было шмат выпрабаванняў, пераможам і гэту хваробу-1

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Дарагія беларусы, дарагія нашы медыцынскія работнікі! У гісторыі нашай краіны было шмат складаных сюжэтаў, шмат выпрабаванняў. І мы ўсё перамаглі. Пераможам і гэту хваробу – разам, спакойна, з любоўю адзін да аднаго, з салідарнасцю і ўзаемапавагай. Усё будзе добра, мы пераможам!

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Игорь Марзалюк о коронавирусе: У гісторыі нашай краіны было шмат выпрабаванняў, пераможам і гэту хваробу-4

# Коронавирус # общество # Игорь Марзалюк # Фотофакт

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