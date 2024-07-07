Карелин о «Поезде Памяти», параде 3 Июля и современных спортсменах – интервью с легендой

Пока наши ребята рубили окно в Европу, в Минск прибыл легенда мировой борьбы, трехкратный олимпийский чемпион, сенатор Российской Федерации Александр Александрович Карелин. Причем приехал на особом поезде в окружении 16-летних ребят из восьми стран. Прибыл на белорусский праздник, День Независимости, побывал на параде и впервые прочитал лекцию в Белорусском государственном университете физической культуры. И, конечно, пришел в студию нашей программы «Спорттаймер» поделиться впечатлениями и не только. «Поезд Памяти»: чем уникален и почему это важно? Мнение Александра Карелина

Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе – сенатор Российской Федерации:

Особый повод в том, что поезд приходит и отмечалось 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Так что все сложилось. Юлия Силипицкая, СТВ:

Чем особенный поезд? Кроме того, что я так понимаю, он останавливался. И были какие-то экскурсии? Александр Карелин:

Он особенный тем, что третий год он проходит по инициативе председателей палат. Это Валентина Ивановна Матвиенко и Наталья Ивановна Кочанова. Они вдвоем это затеяли. Первый год дети только были российские и белорусские. Сегодня это уже восемь государств – Армения, Азербайджан, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. Российские железные дороги предоставили шикарный состав, который расцвечен красиво, начиная от ордена Великой Отечественной войны, знаменем Победы, которое было водружено над Рейхстагом, и продолжая уже нанесением национальных флагов, надписей. Стартовал он 22 июня. В День памяти и скорби, в день начала войны. Стартовал он из Бреста традиционно в 4 часа. 12 городов Беларуси, 12 городов России.

И везде происходят встречи обязательно, обязательно свидетельство выдается в виде вымпела, который потом встает в такое панно. И они, узнавая, видя, что все они являются наследниками той Великой Победы, наследниками нации-победителя, они еще и ведь находятся не только в сложных дисциплинированных условиях железнодорожной поездки, но и в состоянии объединяющего взаимопонимания на русском языке. Это тоже очень важно. Курирует с нашей стороны председатель палаты Валентина Ивановна и Наталья Ивановна. С российской стороны, значит, это у нас Косачев Константин Иосифович. Он курирует, а здесь с белорусской курирует тоже Совет Республики – Александр Сергеевич Лукьянов, который комсомол возглавляет.

Юлия Силипицкая:

Как вам кажется, вот именно такие мероприятия, что они дадут в будущем для этих детей? Александр Карелин:

Многие из них первый раз на поезд попали. Это тоже такая характеристика. Кроме знаний, кроме соприкасания с транспортными возможностями, взаимопонимания, взаимоуважения. А самое главное, этих ребят, вот они после парада, они всем составом были на параде, у них было посещение Хатыни. Я не предполагаю, что, во-первых, это вообще забыть можно. Но понимая, что они посетят это все, увидят в этом взаимно наэлектризованном пространстве, это трактовать даже нельзя по-другому. Поэтому это останется навсегда. Останется и понимание, и то, с чем сегодня мы сталкиваемся, когда нас пытаются отодвинуть. Ну и о том, что общая Победа советского народа и Красной армии. Во-вторых, когда они вырастут и сами станут начальниками, они будут руководствоваться в том числе и этими знаниями, этими впечатлениями, а самое главное – этой убежденностью. Нужно ли современным ребятам рассказывать о спортивных подвигах?

Александр Карелин:

Если о них не рассказывать, нас же приучат к чему? К тому, что ничего не было и мы ни к чему не должны стремиться, ни на что не должны претендовать. Мы же сейчас находимся с вами в каком состоянии? Мы находимся в состоянии 40-летия проведенной дружбы, которая была проведена, когда, отвечая на не приезд на московские Олимпийские игры, сборная не поехала в Лос-Анджелес. Наши ребята, классики, боролись в Венгрии. В девяти странах проходили «Игры Дружбы». И могу вам сказать, что три воспитанника белорусской школы заняли первые места. Это Камандар Бафалиевич Маджидов, Миша Прокудин и Игорь Владимирович Каныгин. И об этом тоже можно рассказывать. И о том, что у нас общая команда. И о том, что у нас даже сейчас, мы как раз с ребятами задавали вопрос о честности конкуренции. Насколько это важно. Я говорю, если ты закрыл соперника в туалете на швабру, то кто-то, кто сегодня пытается подводить, промежуточные итоги Олимпийских игр, не только их и других состязаний. Но все специалисты, они же будут знать, полноценные состязания, неполноценные. Поэтому честность достижения победы дает реальную оценку. Значимость, чтимость этих побед, подбирать для себя под затеи или под эффекты соперников неправильно. Нужно противостоять каждому, но именно в честной борьбе. Впечатления Александр Карелина о праздновании Дня Независимости в Беларуси?

Александр Карелин:

Я могу вам сказать, что слезы у меня были не от солнца. Хотя мы сидели. Замечательная погода для пиджака. Когда ты понимаешь, что эти 80 лет той самой Победы, они изменили ведь не жизнь в Беларуси. Они изменили не будущность Советского Союза, они же весь мир изменили, по сути-то. И когда видишь эти совмещения, детские коллективы творческие, потом вот эти кадеты, суворовцы. А мне повезло, я благодаря безудержной инициативности одного из своих товарищей Дмитрия Белайца оказался, когда был в одной из поездок, мы оказались в Суворовском училище, в этом историческом, замечательном. Посмотрели все эти стены, сталинский ампир. Красиво! И вот они стоят, эти замечательные ребята. И потом, когда они пошли в коробках, и ведь начались с детей очень хорошие образы. Сама конструкция парада, кульминация торжества Дня Республики, начали с детей и закончили детскими коллективами, которые спели уже совершенно гражданские песни. Вот эта убежденность, слаженность. Кто-то подковался по-настоящему. Я имею в виду подковки под асфальт, искры летят. Во-первых, это красиво. Во-вторых, там же были государства: не только была Россия, не только гарнизон белорусский. Там были представители других стран. Азербайджан маршировал. Китайская Народная Республика. Поэтому очень трепетно, очень восторженно. Гордость, оторопь. «Нельзя назначать фаворитов, надо ими становиться». Можно ли вырастить спортсменов на белорусско-российских турнирах?

Юлия Силипицкая:

Очень много хороших турниров совместных Россия-Беларусь, да? Как вам кажется, вот на них можно вырасти? Александр Карелин:

Конечно, конечно. Конкуренция. Нельзя назначать фаворитов, они должны ими становиться. И тогда все получится. Могу вам сказать, если уж вы подали руку из бассейна, посмотрите, что происходит с пловцами. Ну, могу сказать о российских пловцах. И девчонка наша, которая Ефимову подвинула, и этот Климент, что устанавливают во внутреннем воде и не выплывают за пределы России рекорды. И их основные конкуренты из, к сожалению, недружественных стран поздравляют их. Поздравляют и говорят о том, что внимательно следят и поддерживают их в том, что они не останавливаются, а продолжают становиться лучше и сильнее. Так что здесь нормально все. Спортивное взаимоуважение, оно никуда не денется. Я надеюсь, когда Международный олимпийский комитет вернет себе автономность и самостоятельность как мировой институт – и все остальное, и Олимпиады вернут себе реальный смысл. «Жизнь – это всегда конкуренция». Напутствие современным спортсменам от Александра Карелина