Итоги заключительного соревновательного дня открытого кубка Беларуси по плаванию

В столичном бассейне международного стандарта завершился открытый Кубок страны по плаванию. В заключительный соревновательный день было разыграно 12 комплектов наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Конкуренцию белорусам составили представители России, Азербайджана и Израиля. На 100-метровке баттерфляем равных не было нашей Анастасии Кулешовой. «Полтинник» брассом быстрее всех преодолели лидеры отечественной сборной Алина Змушко и Илья Шиманович. В этих дисциплинах борьба была не только за места на пьедестале.

Спортсмены выполнили нормативы отбора для участия в чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Пекине. Путевку на планетарный форум завоевали и наши Артем Ермак и Владимир Мамекин на дистанции 50 метров на спине, они финишировали на второй и третьей позициях соответственно, пропустив вперед россиянина Яна Шпака.

В смешанных эстафетах виктории также праздновали восточные соседи. Для соотечественников домашний турнир стал хорошей проверкой сил перед чемпионатом Европы по водным видам спорта, который пройдет в Париже с 10 по 16 августа.