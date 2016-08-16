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История с телефоном батутиста – свидетельство того, что он не рассчитывал на «золото»

16 августа 2016 21:22
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Главный редактор спортивного Интернет-портала Tribuna.com Олег Горунович в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым прокомментировал победу Владислава Гончарова на Олимпийских играх.

Олег Горунович, главный редактор портала Tribuna.com:
Он – молодой человек, и мне кажется, один из примеров того, что он и сам даже не рассчитывал на «золото» – это то, что в преддверии своего старта, только приехав на Игры, он выставил на одну из Интернет-площадок, на аукцион, свой мобильный телефон, который ему, как участнику Олимпиады, подарили в Рио.

Вот мне кажется, для самого Гончарова это стало большим сюрпризом  – то, что он взял «золото».

Потому что, в преддверии Игр, он так говорил: «Ну, может быть, «серебро» – было бы неплохо». А тут  – «золото».

Полностью текст интервью и видео здесь 

# Батут # Владислав Гончаров

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