История с телефоном батутиста – свидетельство того, что он не рассчитывал на «золото»

Главный редактор спортивного Интернет-портала Tribuna.com Олег Горунович в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым прокомментировал победу Владислава Гончарова на Олимпийских играх.

Олег Горунович, главный редактор портала Tribuna.com:

Он – молодой человек, и мне кажется, один из примеров того, что он и сам даже не рассчитывал на «золото» – это то, что в преддверии своего старта, только приехав на Игры, он выставил на одну из Интернет-площадок, на аукцион, свой мобильный телефон, который ему, как участнику Олимпиады, подарили в Рио.

Вот мне кажется, для самого Гончарова это стало большим сюрпризом – то, что он взял «золото».

Потому что, в преддверии Игр, он так говорил: «Ну, может быть, «серебро» – было бы неплохо». А тут – «золото».