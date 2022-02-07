Элемент, который раньше не выполняли женщины на ОИ. 15-летняя Камила Валиева исполнила прыжок в четыре оборота в Пекине

Знаменательное событие произошло в фигурном катании. 15-летняя представительница команды Олимпийского комитета России Камила Валиева – первая женщина, исполнившая прыжок в четыре оборота на Олимпийских играх, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Элемент, ранее покорявшийся на этом турнире лишь мужчинам. Спортсменка это сделала в произвольной программе командного турнира Игр в Пекине. По итогам программы Валиева набрала 178,92 балла и заняла первое место, опередив ближайшую соперницу на 30 баллов. Она также стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России.