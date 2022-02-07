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Олимпиада в Пекине. Белорусские лыжницы сдали положительный тест на коронавирус

07 февраля 2022 19:48
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Новости Беларуси. Белорусские представители команды по лыжным гонкам Анастасия Кириллова и Анна Королева, которые должны были принять участие в Олимпийских играх в Пекине, сдали положительный тест на коронавирус, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Олимпиада в Пекине. Белорусские лыжницы сдали положительный тест на коронавирус-1

На 7 февраля клинические симптомы и изменения в анализах крови ликвидированы. Лыжницы чувствуют себя хорошо. Но для участия в Играх им необходимо сдать несколько отрицательных ПЦР-тестов подряд.

Олимпиада в Пекине. Белорусские лыжницы сдали положительный тест на коронавирус-4

Еще один лыжник – Александр Воронов – получил три положительных теста и уже изолирован. Участие в соревнованиях пока он принять не сможет.

# Зимняя Олимпиада # Анастасия Кириллова # Анна Королева # Александр Воронов # Фотофакт

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