Олимпиада в Пекине. Белорусские лыжницы сдали положительный тест на коронавирус

Новости Беларуси. Белорусские представители команды по лыжным гонкам Анастасия Кириллова и Анна Королева, которые должны были принять участие в Олимпийских играх в Пекине, сдали положительный тест на коронавирус, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На 7 февраля клинические симптомы и изменения в анализах крови ликвидированы. Лыжницы чувствуют себя хорошо. Но для участия в Играх им необходимо сдать несколько отрицательных ПЦР-тестов подряд.