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История белорусских олимпийских триумфов: от Кошель до Скардино

22 марта 2016 17:20
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Новости Беларуси. «Быстрее. Выше. Сильнее».  22 марта исполняется 25 лет со дня создания Национального олимпийского комитета Беларуси. Свои поздравления по этому случаю направил Президент. Александр Лукашенко пожелал олимпийцам воли к победе во славу белорусского спорта. В этом году болельщики рассчитывают на успешное выступление наших атлетов на Играх в Рио.

Имя Антонины Кошель в историю  отечественной спортивной гимнастики вписано «золотыми» буквами. Уроженка белорусских Смолевичей прославилась на весь мир в 1972 году. На 20-ой Олимпиаде в Мюнхене, тогда еще в составе сборной Советского Союза, она  завоевала титул  Олимпийской чемпионки.

Антонина Кошель, олимпийская чемпионка (1972г.):
Момент, когда команда на пьедестале, когда гимн, когда медали… Три девочки  в команде от Беларуси стояли на пьедестале почета.

Ровно 25 лет назад в Беларуси был основан Национальный олимпийский комитет. Уже в  сентябре 93-го НОК признали в  Международном олимпийском комитете. За четверть века, под эгидой олимпийского движения, белорусская сборная участвовала в одиннадцати Олимпийских играх. За это время отечественные атлеты на главных  турнирах  четырехлетия завоевали 91 медаль. Среди них 18 - «высшей»  пробы.

Георгий Катулин, советник Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:
Главным достижением я бы назвал то, что Национальный олимпийский комитет заявил о себе в международном олимпийском движении. За любым достижением стоят конкретные люди. Это 20 олимпийских чемпионов.

Год 1994.  Норвежский Лиллехамер.  Первое выступление  суверенной белорусской команды.

Еще через два года  в американской Атланте первое олимпийское золото белорусов завоевала Екатерина Карстен. 

В 2004 — еще одна   триумфальная победа в истории белорусского спорта. Так называемую  «королевскую» дистанцию -100 метров -в Афинах  выиграла  Юлия Нестеренко.

Рекорд по количеству золотых медалей белорусские спортсмены установили на зимней Олимпиаде-2014. Трижды одерживала победу биатлонистка Дарья Домрачева, пополнили копилку сборной Алла Цупер, Антон Кушнир и Надежда Скардино.

Сегодня часы спортсменов работают по хронометру Рио-де-Жанейро. Артем Козырь  олимпийскую лицензию на игры-2016 завоевал одним из первых. В прошлом году взошел на  высшую ступень пьедестала Чемпионата Мира.  Теперь все силы спортсмен «бросил» на подготовку к самым важным стартам.

Артем Козырь, чемпион мира по гребле на байдарках и каноэ:
Для меня Олимпийские игры - главная цель моей жизни. Я когда был маленьким, мечтал поехать на олимпиады. Сейчас мечтаю выиграть ее.

Уже не первый год  Беларусь - в числе лучших мировых спортивных держав.  Основная   задача   спортсменов на сегодня  еще раз доказать:   они действительно «быстрее, выше, сильнее».  В разгаре  соревнования за лицензии на участие в  Олимпиаде-2016. Впереди — финишная прямая подготовки.  До стартов в Рио де Жанейро осталось 136 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Антонина Кошель # Олимпиада 2016

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