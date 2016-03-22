История белорусских олимпийских триумфов: от Кошель до Скардино

Новости Беларуси. «Быстрее. Выше. Сильнее». 22 марта исполняется 25 лет со дня создания Национального олимпийского комитета Беларуси. Свои поздравления по этому случаю направил Президент. Александр Лукашенко пожелал олимпийцам воли к победе во славу белорусского спорта. В этом году болельщики рассчитывают на успешное выступление наших атлетов на Играх в Рио.

Имя Антонины Кошель в историю отечественной спортивной гимнастики вписано «золотыми» буквами. Уроженка белорусских Смолевичей прославилась на весь мир в 1972 году. На 20-ой Олимпиаде в Мюнхене, тогда еще в составе сборной Советского Союза, она завоевала титул Олимпийской чемпионки.

Антонина Кошель, олимпийская чемпионка (1972г.):

Момент, когда команда на пьедестале, когда гимн, когда медали… Три девочки в команде от Беларуси стояли на пьедестале почета.

Ровно 25 лет назад в Беларуси был основан Национальный олимпийский комитет. Уже в сентябре 93-го НОК признали в Международном олимпийском комитете. За четверть века, под эгидой олимпийского движения, белорусская сборная участвовала в одиннадцати Олимпийских играх. За это время отечественные атлеты на главных турнирах четырехлетия завоевали 91 медаль. Среди них 18 - «высшей» пробы.

Георгий Катулин, советник Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

Главным достижением я бы назвал то, что Национальный олимпийский комитет заявил о себе в международном олимпийском движении. За любым достижением стоят конкретные люди. Это 20 олимпийских чемпионов.

Год 1994. Норвежский Лиллехамер. Первое выступление суверенной белорусской команды.

Еще через два года в американской Атланте первое олимпийское золото белорусов завоевала Екатерина Карстен.

В 2004 — еще одна триумфальная победа в истории белорусского спорта. Так называемую «королевскую» дистанцию -100 метров -в Афинах выиграла Юлия Нестеренко.

Рекорд по количеству золотых медалей белорусские спортсмены установили на зимней Олимпиаде-2014. Трижды одерживала победу биатлонистка Дарья Домрачева, пополнили копилку сборной Алла Цупер, Антон Кушнир и Надежда Скардино.

Сегодня часы спортсменов работают по хронометру Рио-де-Жанейро. Артем Козырь олимпийскую лицензию на игры-2016 завоевал одним из первых. В прошлом году взошел на высшую ступень пьедестала Чемпионата Мира. Теперь все силы спортсмен «бросил» на подготовку к самым важным стартам.

Артем Козырь, чемпион мира по гребле на байдарках и каноэ:

Для меня Олимпийские игры - главная цель моей жизни. Я когда был маленьким, мечтал поехать на олимпиады. Сейчас мечтаю выиграть ее.

Уже не первый год Беларусь - в числе лучших мировых спортивных держав. Основная задача спортсменов на сегодня еще раз доказать: они действительно «быстрее, выше, сильнее». В разгаре соревнования за лицензии на участие в Олимпиаде-2016. Впереди — финишная прямая подготовки. До стартов в Рио де Жанейро осталось 136 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.