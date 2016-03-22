Новости Беларуси. 22 марта в Минске состоялась отчетная конференция Ассоциации «Белорусская федерация футбола». Перед конференций АБФФ прошел закрытый исполком, на котором обсуждалась работа судей в Суперкубке и Кубке Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В повестку дня отчетной конференции был включен ряд важных вопросов, одним из которых стало исключение из числа членов исполкома футбольного клуба «Береза-2010». Власти города отказались продолжить финансовую поддержку команды, сейчас клуб проходит процедуру ликвидации.

Также стали известны цифры бюджета АБФФ на 2016 год. Доходная часть бюджета составит 233 млрд рублей, расходы – 250 млрд. Помимо организационных вопросов участники конференции подвели итоги своей работы в 2015 году.

Сергей Румас, председатель Ассоциации «Белорусская федерация футбола»:

В 2015 году была продолжена активная работа по совершенствованию материально-технической базы белорусского футбола и созданию надлежащих условий для качественной подготовки футболистов. В Минске и Бобруйске открыты новые футбольные стадионы, впервые наша Ассоциация завоевала две из пяти высших наград, премий «хет-трик» в отчетном году.