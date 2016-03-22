Чемпионка Европы по борьбе Мария Мамошук: Борьба – это женский вид спорта

На минувшей неделе наши борцы вернулись с чемпионата Европы по борьбе, где завоевали целую россыпь наград. Весомый вклад в пополнение медальной копилки внесли белорусские борчихи. Они четырежды попадали на пьедестал почета, а Мария Мамошук выиграла единственное белорусское «золото» чемпионата Европы.

Сегодня в гостях программы «Неделя спорта» на СТВ, конечно же, героиня – Мария Мамошук, а также тот, без кого триумф не мог не состояться, – это главный тренер нашей женской сборной по борьбе Олег Яковлевич Райхлин.

Вы считаете сами это выступление удачным или можно было еще лучше?

Олег Райхлин:

Куда уже лучше? Считаю, что выступление, в принципе, удачное, но в преддверии отборочных олимпийских турниров это старт, проверка боем той ситуации, которая может у нас произойти. Мое мнение, что довольно-таки удачно. Во всяком случае положительные эмоции в команде есть.

Если бы постарались, пять медалей могло бы быть?

Олег Райхлин:

Вообще-то, был вариант и у Седаковой Залины. Она заняла пятое место, боролась за «бронзу». Вот здесь можно было бы рассматривать и пятую медаль.

Мария, ты сама, когда ехала на чемпионат, ставила себе какие-то цели, планы, думала о «золоте»?

Мария Мамошук:

О «золоте», конечно, думаешь всегда, когда едешь на соревнования. Но прямо выиграть чемпионат – такой цели не было. Это новая весовая категория для меня – мало ли что могло произойти. Всех соперников я там не знаю. В тройке я хотела быть. Естественно, о «золоте» я тоже думала, но такого результата не ожидала.

Как это «золото» добывается? Сложно было или нет?

Мария Мамошук:

Добывается трудом, путем тренировок, сложных тренировок. Бывает, и на тренировках что-то не получается. Это терпение, труд, нужно идти всегда к поставленной цели, и все получится.

А на чемпионате что самое сложное было?

Мария Мамошук:

Первая половина дня была у меня сложноватая. Потом перестроилась к финалу, и по-другому все пошло. В финале даже было легче, чем в первой половине дня. Все от головы идет. Как психологически настроишься, так и пойдет результат.

Но ведь соперницы тоже настраиваются психологически. Почему у одних получается, а у других не получается?

Мария Мамошук:

Психология у всех разная.

Тренироваться надо. Значит, тренировались. Так, Олег Яковлевич?

Олег Райхлин:

Да, согласен. И поставленная цель Маши (она долго шла к этому), я думаю, для нее это очень хорошая ступенечка. Были тяжелые схватки. Она сказала, что утром было тяжелее, чем вечером. Да, такая неординарная и тяжелая схватка произошла с турчанкой. Вела схватку очень спокойно, а потом немножко нечестная борьба, к которой Маша была не готова. Перестроилась. Опять-таки, настрой.

Можно поподробнее, в чем заключалась эта нечестная борьба?

Олег Райхлин:

Вы знаете, у нас корпоративные борцы, мы едим один и тот же хлеб, мы тренируемся так же. Но есть моменты, когда к цели идут разными путями. И турчанка проигрывала Маше с большим счетом, взяла за волосы и дернула, Маша начала вырываться, а та отработанным действием произвела броски. Мое сердце уже сжалось в последний момент, но класс все же сказался. Буквально на последней доле секунды Маша как борец высокого класса сделала контрприем, и схватка закончилась по праву победителя.

Побеждает сильнейший. А что правила борьбы говорят о такой ситуации?

Олег Райхлин:

Правила борьбы говорят, что это запрещено, но разные люди, разные спортсмены идут разными путями. Единицы такие, но они случаются. И надо к этому быть готовым. Вот этот момент – лишний раз наука, когда ты думаешь, что ты честен в схватке и твой соперник тоже.

Маша, это же не первая медаль?

Мария Мамошук:

Золотая взрослая по женщинам первая медаль.

До этого была юниорская.

Мария Мамошук:

Да, до 23 была золотая медаль. А так было второе место по женщинам, в Баку тоже на I Европейских играх была бронзовая медаль.

Насколько мы помним, там был другой вес.

Мария Мамошук:

Мой вес – 63 кг. Я постоянно в нем борюсь.

А почему сейчас пришлось вес поменять?

Мария Мамошук:

Тренеры решили так. Основная цель у нас сейчас – олимпийские лицензии, поэтому через месяц получилось так, что будет отбор. Чтобы быть спокойно, потом хорошо подвестись к отборочным турнирам.

Насколько сложно гонять вес с большего на меньший, с меньшего на больший?

Мария Мамошук:

Это очень сложно. Надо придерживаться питания, тренировки интенсивные, естественно. В основном питание и все. Так гонять надо вес.

Наверное, тренер с весами стоит, заставляет взвешиваться.

Мария Мамошук:

Нет. Все профессионалы, все знают, что нужно. Никто заставлять никого не будет. Это твой выбор, и нужно к этому идти.

Олег Яковлевич, женская сборная по борьбе давно уже и стабильно радует нас высокими результатам, медалями в том числе. Насколько сейчас вы довольны состоянием девчат в преддверии отбора на Олимпийские игры?

Олег Райхлин:

Я говорил, что не все на данный момент подошли к пику формы. В принципе, это и не нужно. Но общим состоянием подготовки сборной команды, если говорить не об отдельных личностях, мне кажется, что мы на правильном пути. А результат соревнований покажет, так это или нет.

Вы для себя в голове уже наверняка сформировали то количество лицензий, которое, в принципе, для состояния этой команды будет оптимальным. Сколько?

Олег Райхлин:

Вы знаете, у меня, в спортивной моей жизни, неоднократно было, как только начал высчитывать и выстраивать количество, сразу бывает наоборот. Я стараюсь об этом не думать. Я считаю, всегда нашим девочкам об этом говорил, что вы лучшие, вы всегда входите в элиту мирового спорта, борьбы. И европейский форум – лишний раз этому подтверждение. Мы заняли второе место и обошли сборную России. Это гигант, если говорить о вольной борьбе. Это показатель того, что мы, в принципе, готовы к хорошему результату. И сказать открыто, что я на тебя надеюсь, на тебя, думаю, должен буду назвать все шесть олимпийских категорий. Пусть они готовятся, настраиваются. Маша сказала, что они профессионалы, им необходимо думать об этом. Самим настраиваться и готовиться. Наши тренерская задача – помочь им.

Маша, себя помнишь в таком возрасте?

Мария Мамошук:

Да. С пятого класса начала заниматься.

А как пришла, как решила, что твое?

Мария Мамошук:

Вообще случайно. У нас и выбора особо не было. Я сама не из Гомеля, а из Гомельского района. Тренер приехал делать набор, завела девочка случайно меня. В итоге через неделю осталась я и пару ребят. Так и пошло. Потом в училище олимпийского резерва поступила. И стала профессионально заниматься.

Как ты думаешь, это женский вид спорта или все-таки не женский?

Мария Мамошук:

Почему нет? Да, женский.

Ногти красить, отращивать нельзя, с прической проблемы.

Мария Мамошук:

Можно же и не с длинными ногтями, с аккуратными ходить, накрашенными. И тоже подкрашиваться, выглядеть красиво вне ковра.

Олег Яковлевич, еще совсем недавно нашу женскую борьбу все знали и ассоциировали с именем Василисы Марзалюк. Сейчас – это уже Ванесса Холодинская и Мария Мамошук. Еще другие имена. Получается, что прогресс идет, есть конкуренция, растет наша женская борьба?

Олег Райхлин:

Растет и взрослая команда, результаты. Очень неплохо мы выглядим на кадетских, юниорских и молодежных соревнованиях. Есть поросль. И очень хорошо в этом плане работают бобруйские и могилевские интернаты. Там целая кузница, девчонок там очень много. И выходцы из Гомеля тоже нас радуют. Я думаю, что этой плеядой белорусская женская борьба не закончится. На подходе хорошие девочки, которые дальше продолжат после Олимпийских игр наши успехи.