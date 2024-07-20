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Испанец Рафаэль Надаль вышел в финал турнира по теннису в Швейцарии

20 июля 2024 18:46
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Надаль возвращается. После длительной реабилитации и восстановления, легенда мирового тенниса набирает кондиции и начинает штамповать победы. Сегодня, 20 июля, знаменитый испанец вышел в финал турнира в швейцарском Бостаде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Испанец Рафаэль Надаль вышел в финал турнира по теннису в Швейцарии-1

Это 131 финал в карьере для Надаля и первый с победного Ролан Гаррос – 2022. В полуфинале Рафа за два часа одолел хорвата Дуже Айдуковича – 4:6, 6:3, 6:4 и 21 июля оспорит главный трофей турнира. И это при том, что накануне испанец сыграл самый продолжительный для себя поединок за последние 15 лет. Его победный четвертьфинал с аргентинцем Мариано Навоне продолжался четыре часа.

# Теннис # Рафаэль Надаль

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