Испанец Рафаэль Надаль вышел в финал турнира по теннису в Швейцарии

Надаль возвращается. После длительной реабилитации и восстановления, легенда мирового тенниса набирает кондиции и начинает штамповать победы. Сегодня, 20 июля, знаменитый испанец вышел в финал турнира в швейцарском Бостаде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это 131 финал в карьере для Надаля и первый с победного Ролан Гаррос – 2022. В полуфинале Рафа за два часа одолел хорвата Дуже Айдуковича – 4:6, 6:3, 6:4 и 21 июля оспорит главный трофей турнира. И это при том, что накануне испанец сыграл самый продолжительный для себя поединок за последние 15 лет. Его победный четвертьфинал с аргентинцем Мариано Навоне продолжался четыре часа.