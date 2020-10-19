«Ислочь» сыграла вничью с БАТЭ, а минское «Динамо» оказалось сильнее «Шахтёра»

Новости Беларуси. «Ислочь» разошлась миром с БАТЭ, а минское «Динамо» неожиданно оказалось сильнее «Шахтера» в рамках матчей 26-го тура «Беларусбанк – высшей лиги». Парни Жуковского уже не первый сезон заставляют грандов считаться с ними.

Этот поединок исключением не стал. «Желто-синие» по ходу матча лидировали, но мечты о трех очках разрушил Игорь Кузьменок, сравнявший счет на 69-й минуте. Как итог ничья – 2:2.

А в Солигорске местный коллектив принимал незабивающий уже два матча «Динамо». Несмотря на то что до поединка «горняки» являлись фаворитом, саму игру они полностью провалили. Минчане нашли свой гол, отличился Владислав Климович.