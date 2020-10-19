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«Ислочь» сыграла вничью с БАТЭ, а минское «Динамо» оказалось сильнее «Шахтёра»

19 октября 2020 13:00
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Новости Беларуси. «Ислочь» разошлась миром с БАТЭ, а минское «Динамо» неожиданно оказалось сильнее «Шахтера» в рамках матчей 26-го тура «Беларусбанк – высшей лиги». Парни Жуковского уже не первый сезон заставляют грандов считаться с ними.  

«Ислочь» сыграла вничью с БАТЭ, а минское «Динамо» оказалось сильнее «Шахтёра»-1

Этот поединок исключением не стал. «Желто-синие» по ходу матча лидировали, но мечты о трех очках разрушил Игорь Кузьменок, сравнявший счет на 69-й минуте. Как итог ничья – 2:2.  

«Ислочь» сыграла вничью с БАТЭ, а минское «Динамо» оказалось сильнее «Шахтёра»-4

А в Солигорске местный коллектив принимал незабивающий уже два матча «Динамо». Несмотря на то что до поединка «горняки» являлись фаворитом, саму игру они полностью провалили. Минчане нашли свой гол, отличился Владислав Климович.  

«Ислочь» сыграла вничью с БАТЭ, а минское «Динамо» оказалось сильнее «Шахтёра»-7

Из-за поражения лидеров борьба за чемпионство лишь обострилась.  

# Футбол Беларуси # Виталий Жуковский # Игорь Кузьменок # Владислав Климович # Фотофакт

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