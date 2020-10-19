Главный тренер МФК «Витэн» о матче со «Столицей»: «У нас мало что получалось. Наверное, самая слабая игра за 7 туров»

Поединок выдался крайне неоднозначным: по всем показателям подопечные Дмитрия Камеко переиграли оршанцев, но фортуна оказалась на стороне последних. Победа действующего чемпиона – 4:0.

Алексей Попов, главный тренер МФК «Витэн»:

Мы не были сегодня лучше, это точно, по игре уступали. Это понятно: две одинаковые команды плюс принимающие – им здесь привычно, в своем зале играть.

У нас мало что получалось. Наверное, самая слабая игра за семь туров, что мы играем, первый круг – наверное, самая слабая игра.