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Главный тренер МФК «Витэн» о матче со «Столицей»: «У нас мало что получалось. Наверное, самая слабая игра за 7 туров»

19 октября 2020 12:51
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Новости Беларуси. В мини-футбольной высшей лиге страны завершился 7-й тур, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В центральном матче «Витэн» гостил у минской «Столицы».  

Главный тренер МФК «Витэн» о матче со «Столицей»: «У нас мало что получалось. Наверное, самая слабая игра за 7 туров»-1

Поединок выдался крайне неоднозначным: по всем показателям подопечные Дмитрия Камеко переиграли оршанцев, но фортуна оказалась на стороне последних. Победа действующего чемпиона – 4:0.  

Главный тренер МФК «Витэн» о матче со «Столицей»: «У нас мало что получалось. Наверное, самая слабая игра за 7 туров»-4

Алексей Попов, главный тренер МФК «Витэн»:
Мы не были сегодня лучше, это точно, по игре уступали. Это понятно: две одинаковые команды плюс принимающие – им здесь привычно, в своем зале играть.  

У нас мало что получалось. Наверное, самая слабая игра за семь туров, что мы играем, первый круг – наверное, самая слабая игра.  

Главный тренер МФК «Витэн» о матче со «Столицей»: «У нас мало что получалось. Наверное, самая слабая игра за 7 туров»-7

Таким образом, «Витэн» укрепляет свое лидерство в турнире. «Столица» на втором месте, за ней ВРЗ и БЧ.  

# Футбол Беларуси # Дмитрий Камеко # Алексей Попов # Фотофакт

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