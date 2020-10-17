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Чемпионат Беларуси по хоккею в высшем дивизионе. Итоги матчей за 17 октября

17 октября 2020 18:45
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Новости Беларуси. 17 октября в чемпионате Беларуси по хоккею в высшем дивизионе состоялись два матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».   

В первой встрече дня «Гомель» принимал «Могилев». Стартовый период вышел безголевым, однако уже во второй 20-минутке «рыси» установили свой порядок на льду.   

Чемпионат Беларуси по хоккею в высшем дивизионе. Итоги матчей за 17 октября-1

На 27-й минуте счет открыл нападающий «Гомеля» Хузеев, вскоре партнера по команде поддержал Герман Нестеров, удвоив преимущество «рысей». На 33-й минуте Евгений Хузеев забрасывает третью шайбу и оформляет дубль в этой встрече. Кирилл Куцырь делает счет разгромным – 4:0. У «Могилева» шайбу престижа в третьем периоде забросил Александр Козинов.

Итоговые цифры на табло – 4:1 в пользу «Гомеля».

Чемпионат Беларуси по хоккею в высшем дивизионе. Итоги матчей за 17 октября-4

Таким образом, в турнирной таблице «рыси» опережают солигорский «Шахтер» уже на 4 очка, но у «горняков» есть еще игра в запасе.

# Хоккей Беларуси # Герман Нестеров # Фотофакт

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