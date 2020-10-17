Чемпионат Беларуси по хоккею в высшем дивизионе. Итоги матчей за 17 октября

Новости Беларуси. 17 октября в чемпионате Беларуси по хоккею в высшем дивизионе состоялись два матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первой встрече дня «Гомель» принимал «Могилев». Стартовый период вышел безголевым, однако уже во второй 20-минутке «рыси» установили свой порядок на льду.

На 27-й минуте счет открыл нападающий «Гомеля» Хузеев, вскоре партнера по команде поддержал Герман Нестеров, удвоив преимущество «рысей». На 33-й минуте Евгений Хузеев забрасывает третью шайбу и оформляет дубль в этой встрече. Кирилл Куцырь делает счет разгромным – 4:0. У «Могилева» шайбу престижа в третьем периоде забросил Александр Козинов. Итоговые цифры на табло – 4:1 в пользу «Гомеля».