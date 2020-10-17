26 тур чемпионата Беларуси по футболу. Итоги матчей за 16 и 17 октября
Новости Беларуси. «Беларусбанк – высшая лига» вернулась после перерыва, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Программу 26-го тура чемпионата страны по футболу открывал поединок «Слуцка» и «Минска». «Сахарники» не побеждали в высшей лиге с июля, но неудачной серии суждено было прерваться. Это как раз и случилось в матче со столичной командой – 2:1 в пользу «Слуцка».
А вот в Витебске 17 октября подопечные Сергея Ясинского принимали «Энергетик-БГУ». Единственный гол в матче был забит на 80-й минуте. Победу витебчанам принес бразильский легионер Жулио Сезар.
Благодаря этой победе «северяне» приблизились в турнирной таблице к команде «РЦОР-БГУ» – разрыв сократился до 1 очка.
18 октября в расписании игрового дня четыре встречи.
Одним из ярких матчей станет игра «Ислочи» и БАТЭ. Обе команды решают важнейшие задачи: «волки» борются за Европу, а БАТЭ – за чемпионство.