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26 тур чемпионата Беларуси по футболу. Итоги матчей за 16 и 17 октября

17 октября 2020 19:11
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Новости Беларуси. «Беларусбанк –  высшая лига» вернулась после перерыва, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Программу 26-го тура чемпионата страны по футболу открывал поединок «Слуцка» и «Минска». «Сахарники» не побеждали в высшей лиге с июля, но неудачной серии суждено было прерваться. Это как раз и случилось в матче со столичной командой – 2:1 в пользу «Слуцка».

26 тур чемпионата Беларуси по футболу. Итоги матчей за 16 и 17 октября-1

А вот в Витебске 17 октября подопечные Сергея Ясинского принимали «Энергетик-БГУ». Единственный гол в матче был забит на 80-й минуте. Победу витебчанам принес бразильский легионер Жулио Сезар.

26 тур чемпионата Беларуси по футболу. Итоги матчей за 16 и 17 октября-4

Благодаря этой победе «северяне» приблизились в турнирной таблице к команде «РЦОР-БГУ» – разрыв сократился до 1 очка.

18 октября в расписании игрового дня четыре встречи.

26 тур чемпионата Беларуси по футболу. Итоги матчей за 16 и 17 октября-7

Одним из ярких матчей станет игра «Ислочи» и БАТЭ. Обе команды решают важнейшие задачи: «волки» борются за Европу, а БАТЭ – за чемпионство.

# Футбол Беларуси # Сергей Ясинский # Жулио Сезар # Фотофакт

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