«Ислочь» – лидер таблицы ЧБ по футболу. Спросили у тренера, как команда готовится к стартам и чего ждать болельщикам

Новости Беларуси. 2 апреля стартует третий тур чемпионата Беларуси по футболу. После двух кругов в турнирной таблице лидирует «Ислочь», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Как команда из Минского района готовится к очередному матчу – в нашем сюжете.

Пока в чемпионате была пауза на сборные, «Ислочь» времени зря не теряла. Команда сыграла несколько спаррингов на полях федерации футбола и провела краткосрочный учебно-тренировочный сбор на своей новой базе в агрогородке Большевик, что в 8 километрах от МКАД. Здесь еще летом 2020-го положили искусственное поле, и сейчас идут работы по благоустройству прилегающей территории.

Артем Радьков, главный тренер футбольного клуба «Ислочь»:

Хочется поблагодарить руководство клуба: они создают нам все условия в эту предсезонную подготовку и сейчас, для того чтобы мы могли продуктивно трудиться. И качество газона нам очень нравится, и в первую очередь та атмосфера, которая здесь есть, потому что это свое. Мы себя чувствуем здесь как дома. Нам очень комфортно здесь.

Наблюдая за тренировкой команды, все еще по привычке ищешь знакомые лица. Правда, на поле уже совершенно новая «Ислочь». Коллектив к сезону-2021 заметно обновился и омолодился. Причем новости об аренде и подписании игроков появляются до сих пор. Из недавнего – полузащитник минского «Динамо» Николай Иванов и нападающий харьковского «Металла» Матвей Герасимов. Тем не менее молодо – не зелено, и сейчас подопечные Артема Радькова после двух туров идут на первом месте чемпионата. Правда, тренер признается, что раньше ноября в таблицу заглядывать не планирует.

Артем Радьков:

По нашему мнению, далеко не все получилось в стартовых турах. И то качество игры, которое было в этих играх, не совсем нас устраивает. Поэтому больше отталкиваемся от качества игры, чем от результата. Нам приятно, что у нас 6 очков, но не более того. В стартовых двух турах «Ислочь» на домашнем поле обыграла «Славию» – 1:0 и «Сморгонь» – 2:0. 3 апреля противостоять «волкам» будет чемпион 2020 года «Шахтер».

Артем Радьков:

Отдельного события не делаем из того, что это будет «Шахтер», например. Подготовка к «Сморгони» ровно так же, с такой же ответственностью и серьезностью строится, как и к «Шахтеру». Мы не разделяем соперников на каких-то сложных или простых, для нас в принципе все игры одинаковое значение имеют. «Шахтер» – хороший коллектив, чемпион страны, и для нас хорошая проверка будет. С нетерпением ждем очень, очень хочется посмотреть на фоне хорошей команды, как мы будем выглядеть.