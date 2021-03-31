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«Ислочь» – лидер таблицы ЧБ по футболу. Спросили у тренера, как команда готовится к стартам и чего ждать болельщикам

31 марта 2021 17:25
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Новости Беларуси. 2 апреля стартует третий тур чемпионата Беларуси по футболу. После двух кругов в турнирной таблице лидирует «Ислочь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Как команда из Минского района готовится к очередному матчу – в нашем сюжете.

«Ислочь» – лидер таблицы ЧБ по футболу. Спросили у тренера, как команда готовится к стартам и чего ждать болельщикам-1

Пока в чемпионате была пауза на сборные, «Ислочь» времени зря не теряла. Команда сыграла несколько спаррингов на полях федерации футбола и провела краткосрочный учебно-тренировочный сбор на своей новой базе в агрогородке Большевик, что в 8 километрах от МКАД. Здесь еще летом 2020-го положили искусственное поле, и сейчас идут работы по благоустройству прилегающей территории.

«Ислочь» – лидер таблицы ЧБ по футболу. Спросили у тренера, как команда готовится к стартам и чего ждать болельщикам-4

Артем Радьков, главный тренер футбольного клуба «Ислочь»:
Хочется поблагодарить руководство клуба: они создают нам все условия в эту предсезонную подготовку и сейчас, для того чтобы мы могли продуктивно трудиться. И качество газона нам очень нравится, и в первую очередь та атмосфера, которая здесь есть, потому что это свое. Мы себя чувствуем здесь как дома. Нам очень комфортно здесь.

«Ислочь» – лидер таблицы ЧБ по футболу. Спросили у тренера, как команда готовится к стартам и чего ждать болельщикам-7

Наблюдая за тренировкой команды, все еще по привычке ищешь знакомые лица. Правда, на поле уже совершенно новая «Ислочь». Коллектив к сезону-2021 заметно обновился и омолодился. Причем новости об аренде и подписании игроков появляются до сих пор. Из недавнего – полузащитник минского «Динамо» Николай Иванов и нападающий харьковского «Металла» Матвей Герасимов. Тем не менее молодо – не зелено, и сейчас подопечные Артема Радькова после двух туров идут на первом месте чемпионата. Правда, тренер признается, что раньше ноября в таблицу заглядывать не планирует.

«Ислочь» – лидер таблицы ЧБ по футболу. Спросили у тренера, как команда готовится к стартам и чего ждать болельщикам-10

Артем Радьков:
По нашему мнению, далеко не все получилось в стартовых турах. И то качество игры, которое было в этих играх, не совсем нас устраивает. Поэтому больше отталкиваемся от качества игры, чем от результата. Нам приятно, что у нас 6 очков, но не более того.

В стартовых двух турах «Ислочь» на домашнем поле обыграла «Славию» – 1:0 и «Сморгонь» – 2:0. 3 апреля противостоять «волкам» будет чемпион 2020 года «Шахтер».

«Ислочь» – лидер таблицы ЧБ по футболу. Спросили у тренера, как команда готовится к стартам и чего ждать болельщикам-13

Артем Радьков:
Отдельного события не делаем из того, что это будет «Шахтер», например. Подготовка к «Сморгони» ровно так же, с такой же ответственностью и серьезностью строится, как и к «Шахтеру». Мы не разделяем соперников на каких-то сложных или простых, для нас в принципе все игры одинаковое значение имеют.

«Шахтер» – хороший коллектив, чемпион страны, и для нас хорошая проверка будет. С нетерпением ждем очень, очень хочется посмотреть на фоне хорошей команды, как мы будем выглядеть.

«Ислочь» – лидер таблицы ЧБ по футболу. Спросили у тренера, как команда готовится к стартам и чего ждать болельщикам-16

Встреча «Шахтера» и «Ислочи» состоится в Солигорске. Стартовый свисток этого матча прозвучит в 18:00.

# Футбол Беларуси # Артем Радьков # Николай Иванов # Матвей Герасимов # Фотофакт

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