Прямой эфир

Ирина Шиманович завершила борьбу на теннисном турнире в Сарагосе

12 апреля 2024 19:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ирина Шиманович завершила борьбу в одиночном разряде на турнире категории 100 в испанской Сарагосе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ирина Шиманович завершила борьбу на теннисном турнире в Сарагосе-1

В поединке 1/4 финала наша теннисистка встречалась с более рейтинговой спортсменкой японкой Моюка Утидзима. Разница в классе и предопределила исход матча. Белоруска довольно легко уступила в первом сете. А во втором имела хорошие шансы перевести дуэль в свою пользу, однако не получилось. Поражение со счетом 3:6; 5:7. Девушки провели на корте 1 час 50 минут.

# Теннис

Другие новости рубрики

Все новости
«Витебск» обыграл «Слуцк» в первом матче 4-го тура ЧБ по футболу
12 апреля 2024 19:22

«Витебск» обыграл «Слуцк» в первом матче 4-го тура ЧБ по футболу

Волейболисты «Шахтёра» победили в первом поединке за 9-12 места российской Суперлиги
12 апреля 2024 19:17

Волейболисты «Шахтёра» победили в первом поединке за 9-12 места российской Суперлиги

Участники семинара «Плавание для всех» в БГУФК перешли к практическим занятиям
12 апреля 2024 17:35

Участники семинара «Плавание для всех» в БГУФК перешли к практическим занятиям

«Атланта» чудовищно разгромила «Ливерпуль» в матче Лиги Европы
12 апреля 2024 11:31

«Атланта» чудовищно разгромила «Ливерпуль» в матче Лиги Европы

Овечкин не спас. «Вашингтон» потерпел поражение от «Баффало» в матче НХЛ
12 апреля 2024 10:57

Овечкин не спас. «Вашингтон» потерпел поражение от «Баффало» в матче НХЛ

Теннис. Ирина Шиманович вышла в полуфинал парного разряда турнира в Сарагосе
12 апреля 2024 10:42

Теннис. Ирина Шиманович вышла в полуфинал парного разряда турнира в Сарагосе

Анна Сола выиграла спринт Кубка Содружества
12 апреля 2024 10:40

Анна Сола выиграла спринт Кубка Содружества

Около 400 слушателей собрал семинар для тренеров «Плавание для всех: как полюбить воду»
11 апреля 2024 20:55

Около 400 слушателей собрал семинар для тренеров «Плавание для всех: как полюбить воду»

Ирина Шиманович вышла в четвертьфинал теннисного турнира в испанской Сарагосе
11 апреля 2024 20:14

Ирина Шиманович вышла в четвертьфинал теннисного турнира в испанской Сарагосе

«Минчанка» обыграла «Коммунальник» во втором полуфинальном матче ЧБ по волейболу
11 апреля 2024 18:55

«Минчанка» обыграла «Коммунальник» во втором полуфинальном матче ЧБ по волейболу

Эдуард Зезюлин принёс сборной Беларуси олимпийскую лицензию в тяжёлой атлетике
11 апреля 2024 13:43

Эдуард Зезюлин принёс сборной Беларуси олимпийскую лицензию в тяжёлой атлетике

Анна Буйницкая вошла в топ-10 первенства России по лыжным гонкам
11 апреля 2024 12:16

Анна Буйницкая вошла в топ-10 первенства России по лыжным гонкам