Ирина Шиманович завершила борьбу на теннисном турнире в Сарагосе

В поединке 1/4 финала наша теннисистка встречалась с более рейтинговой спортсменкой японкой Моюка Утидзима. Разница в классе и предопределила исход матча. Белоруска довольно легко уступила в первом сете. А во втором имела хорошие шансы перевести дуэль в свою пользу, однако не получилось. Поражение со счетом 3:6; 5:7. Девушки провели на корте 1 час 50 минут.