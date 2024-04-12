Волейболисты «Шахтёра» победили в первом поединке за 9-12 места российской Суперлиги

Волейболисты солигорского «Шахтера» одержали победу в первом матче утешительного турнира российской Суперлиги, где проходит розыгрыш мест с 9-го по 12-е, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Виктора Бекши были сильнее соперников из «Газпром-Югры». Первый сет остался за нашими парнями – 25:18, во втором сильнее были уже оппоненты – 25:20. Однако в последующих двух партиях солигорчане вновь завладели преимуществом и оформили уверенную викторию – 25:23; 25:22, и 3:1 по сетам. Завтра, 13 апреля, белорусский клуб продолжит борьбу на турнире встречей с хозяевами площадки из «Динамо-ЛО».