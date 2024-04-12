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Участники семинара «Плавание для всех» в БГУФК перешли к практическим занятиям

12 апреля 2024 17:35
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Во второй день семинара «Плавание для всех», который проходит на базе Белорусского государственного университета физической культуры, участники перешли к практическим занятиям, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Участники семинара «Плавание для всех» в БГУФК перешли к практическим занятиям-1

На повестке дня интересные и нестандартные темы в плавании. К примеру, «Харизма тренера как инструмент увеличения эффективности тренировочного процесса и профессионального роста». Только от наставника зависит, продолжит ли ребенок заниматься спортом. Ольга Яскевич начинала свой педагогический путь еще в советское время. 35 лет стажа дали ей огромный опыт в подготовке членов национальной команды. Еще одна актуальная тема – ОФП. Татьяна Ловец, известный белорусский специалист, раскрыла секреты своих наработок.

Участники семинара «Плавание для всех» в БГУФК перешли к практическим занятиям-4

Татьяна Ловец, спикер семинара «Плавание для всех»:
Я работаю со всеми видами спорта, если раньше в ОФП мы не нуждались, так как дети были подвижны, было много игр на улице, то сейчас, к сожалению, гаджеты забрали наших детей, поэтому получается так, что ОФП просто необходима – это база для будущих побед. Нам сначала нужно укрепить ребенка, научить его правильно двигаться, а потом выбирать вид спорта. Моя методика – это общефизическая подготовка. Она основана на профилактике травматизма, мы улучшаем подвижность суставов, укрепляем мышечный корсет, делаем детей сильнее. И тем самым, когда они переходят на воду или в любой вид спорта, они себя могут проявить и выполнять правильно технические элементы.

Участники семинара «Плавание для всех» в БГУФК перешли к практическим занятиям-7

Дмитрий Гончар, слушатель семинара «Плавание для всех»:
Для себя подчеркнул координационные способности и двигательные навыки, присутствовала и гибкость. С этого и начинается все, идет полностью развитие ребенка, делаешь фундамент, а потом уже можно с ним работать. Было интересно послушать, посмотреть.

Участники семинара «Плавание для всех» в БГУФК перешли к практическим занятиям-10

Мероприятие проходит при поддержке Президентского спортивного клуба. Это второй из трех семинаров в рамках проекта «Академия плавания». Заключительный тренинг пройдет для коучей уровня национальных команд.

# Плавание

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