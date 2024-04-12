«Витебск» обыграл «Слуцк» в первом матче 4-го тура ЧБ по футболу

До сегодняшнего поединка оба соперника имели всего по одному баллу, потерпев по два поражения и один раз сыграв вничью. Удача в данном противостоянии оказалась на стороне «Витебска» – 2:0. Счет в матче был открыт только на 77-й минуте. Отличился Руслан Теверов. А под занавес дуэли Ян Скибский поставил победную точку.