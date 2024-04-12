«Витебск» обыграл «Слуцк» в первом матче 4-го тура ЧБ по футболу

Новости Беларуси. Матчем между «Витебском» и «Слуцком» стартовал четвертый тур чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Матчем между «Витебском» и «Слуцком» стартовал четвертый тур чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
До сегодняшнего поединка оба соперника имели всего по одному баллу, потерпев по два поражения и один раз сыграв вничью. Удача в данном противостоянии оказалась на стороне «Витебска» – 2:0. Счет в матче был открыт только на 77-й минуте. Отличился Руслан Теверов. А под занавес дуэли Ян Скибский поставил победную точку.
Полная цифровая картина тура на ваших экранах. В программе завтрашнего дня четыре поединка. В одном из них футболисты «Гомеля» примут на своей арене чемпиона страны – минское «Динамо».