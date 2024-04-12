Прямой эфир

«Витебск» обыграл «Слуцк» в первом матче 4-го тура ЧБ по футболу

12 апреля 2024 19:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Матчем между «Витебском» и «Слуцком» стартовал четвертый тур чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Витебск» обыграл «Слуцк» в первом матче 4-го тура ЧБ по футболу-1

До сегодняшнего поединка оба соперника имели всего по одному баллу, потерпев по два поражения и один раз сыграв вничью. Удача в данном противостоянии оказалась на стороне «Витебска» – 2:0. Счет в матче был открыт только на 77-й минуте. Отличился Руслан Теверов. А под занавес дуэли Ян Скибский поставил победную точку.

«Витебск» обыграл «Слуцк» в первом матче 4-го тура ЧБ по футболу-4

Полная цифровая картина тура на ваших экранах. В программе завтрашнего дня четыре поединка. В одном из них футболисты «Гомеля» примут на своей арене чемпиона страны – минское «Динамо».

# Футбол Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Волейболисты «Шахтёра» победили в первом поединке за 9-12 места российской Суперлиги
12 апреля 2024 19:17

Волейболисты «Шахтёра» победили в первом поединке за 9-12 места российской Суперлиги

Участники семинара «Плавание для всех» в БГУФК перешли к практическим занятиям
12 апреля 2024 17:35

Участники семинара «Плавание для всех» в БГУФК перешли к практическим занятиям

«Атланта» чудовищно разгромила «Ливерпуль» в матче Лиги Европы
12 апреля 2024 11:31

«Атланта» чудовищно разгромила «Ливерпуль» в матче Лиги Европы

Овечкин не спас. «Вашингтон» потерпел поражение от «Баффало» в матче НХЛ
12 апреля 2024 10:57

Овечкин не спас. «Вашингтон» потерпел поражение от «Баффало» в матче НХЛ

Теннис. Ирина Шиманович вышла в полуфинал парного разряда турнира в Сарагосе
12 апреля 2024 10:42

Теннис. Ирина Шиманович вышла в полуфинал парного разряда турнира в Сарагосе

Анна Сола выиграла спринт Кубка Содружества
12 апреля 2024 10:40

Анна Сола выиграла спринт Кубка Содружества

Около 400 слушателей собрал семинар для тренеров «Плавание для всех: как полюбить воду»
11 апреля 2024 20:55

Около 400 слушателей собрал семинар для тренеров «Плавание для всех: как полюбить воду»

Ирина Шиманович вышла в четвертьфинал теннисного турнира в испанской Сарагосе
11 апреля 2024 20:14

Ирина Шиманович вышла в четвертьфинал теннисного турнира в испанской Сарагосе

«Минчанка» обыграла «Коммунальник» во втором полуфинальном матче ЧБ по волейболу
11 апреля 2024 18:55

«Минчанка» обыграла «Коммунальник» во втором полуфинальном матче ЧБ по волейболу

Эдуард Зезюлин принёс сборной Беларуси олимпийскую лицензию в тяжёлой атлетике
11 апреля 2024 13:43

Эдуард Зезюлин принёс сборной Беларуси олимпийскую лицензию в тяжёлой атлетике

Анна Буйницкая вошла в топ-10 первенства России по лыжным гонкам
11 апреля 2024 12:16

Анна Буйницкая вошла в топ-10 первенства России по лыжным гонкам

НХЛ. Колячонок помог «Аризоне» одолеть «Ванкувер»
11 апреля 2024 12:03

НХЛ. Колячонок помог «Аризоне» одолеть «Ванкувер»