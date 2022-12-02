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Ирина Шиманович вышла в полуфинал теннисного турнира ITF в Рио-де-Жанейро

02 декабря 2022 12:42
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Два шага до титула. Ирина Шиманович вышла в полуфинал теннисного турнира ITF в Рио-де-Жанейро. В 1/4 белоруска отправила отдыхать представительницу Испании Кавалье Реймерс, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ирина Шиманович вышла в полуфинал теннисного турнира ITF в Рио-де-Жанейро-1

Нашей спортсменке потребовался час и всего два сета. Финальный результат – 6:1, 6:3. Следующая оппонентка в разы сильнее. Это бразильянка Лаура Пигосси. На данном турнире она является второй сеяной, а в мировой классификации занимает 120-е место. Показатели Шиманович значительно скромнее.

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# Теннис # Кавалье Реймерс # Лаура Пигосси # Фотофакт

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