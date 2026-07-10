Ирина Шиманович вышла в 1/4 финала турнира в США

Ирина Шиманович вышла в четвертьфинал травяного теннисного турнира категории 125 в Ньюпорте в парном разряде. Соотечественница выступает в дуэте с Кэти Волынец из США, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусско-американский тандем в поединке 1/8 менее чем за час разгромил американок Сидни Хару и Оливию Линсер. Ирина и ее напарница полностью контролировали ход дуэли, доминировали на корте и праздновали викторию в двух сетах с результатом – 6:2, 6:2.

Следующими соперницами станут теннисистки из Индии, которые имеют четвертый номер посева. В одиночном разряде нашу спортсменку постигла неудача. Во втором раунде соревнований она в трех партиях проиграла американке Мэри Стояне.