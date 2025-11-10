В чемпионате Беларуси по футболу состоялись заключительные матчи 28-го тура

Накануне состоялись три матча 28-го тура чемпионата Беларуси по футболу, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Во всех поединках были зафиксированы ничейные результаты. «Ислочь» и «Сморгонь» разошлись миром – 0:0. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗ» не смогли удержать победу над «Витебском». Вывел гостей вперед на 30-й минуте Вадим Побудей, за минуту до окончания поединка Руслан Теверов восстановил равновесие – 1:1. «Славия» в случае победы над БАТЭ могла гарантировать себе бронзу чемпионата, но результат 1:1 лишил ее такой возможности. До бронзы осталось набрать один балл. До серебра путь неблизкий – 5 очков. В чемпионате осталось сыграть два тура.