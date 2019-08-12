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Ирина Просенцова: «Я очень счастлива, что получила лицензию, взяла свою первую взрослую медаль, мы взяли в команде медаль»

12 августа 2019 21:31
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Новости Беларуси. Ирина Просенцова завоевала бронзу на чемпионате Европы по современному пятиборью, который проходил в британском Бате, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ирина Просенцова: «Я очень счастлива, что получила лицензию, взяла свою первую взрослую медаль, мы взяли в команде медаль»-1

Ее сумма баллов – 1364. Это бронзовая медаль, а также именная лицензия на поездку на летнюю Олимпиаду в Японию. В командном зачете женская сборная Беларуси завоевала серебро. 12 августа наши спортсмены вернулись домой.

Ирина Просенцова: «Я очень счастлива, что получила лицензию, взяла свою первую взрослую медаль, мы взяли в команде медаль»-4

Ирина Просенцова, бронзовый призер чемпионата Европы по современному пятиборью:
Эмоций очень много, и все разные. Я очень счастлива, что получила лицензию, взяла свою первую взрослую медаль, мы взяли в команде медаль. В один день столько сразу эмоций, столько сразу побед. Наверное, вчера я еще не понимала, сегодня я наверное еще это все перевариваю. И нужно какое-то время, чтобы осознать все это.

Ирина Просенцова: «Я очень счастлива, что получила лицензию, взяла свою первую взрослую медаль, мы взяли в команде медаль»-7

Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:
Конечно, девчатам хотелось занять первую строчку. Но чуть-чуть англичанки были сильнее.

Чемпионат Европы – это такое ответственное мероприятие. Мы очень рассчитывали, что наши спортсмены именно на этих соревнованиях возьмут лицензии как у мужчин, так и у женщин.

Ирина Просенцова: «Я очень счастлива, что получила лицензию, взяла свою первую взрослую медаль, мы взяли в команде медаль»-10

Отбор на Олимпиаду продолжится на чемпионате мира, который пройдет в Будапеште в сентябре.

# Спортивные соревнования # Ирина Просенцова # Михаил Прокопенко # Фотофакт

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