Александр Чиж о победе «Динамо-Минск» над ФК «Минск»: «Красивый футбол показали»

В столичном дерби «Динамо» встречалось с «Минском». Команды начали не очень бодро, зато разыгрались по ходу первого тайма. Открыли счет горожане – на 23-й минуте цель поразил Бахар. А затем динамовцы сравняли – перед самым уходом на перерыв яркую атаку завершил Пейович.

Во втором тайме парни Андрея Разина снова вышли вперед – Васильев с добивания поразил цель. «Динамо» отыгралось – пенальти за игру рукой реализовал Данило. А в компенсированное время Чиж головой поразил цель. 3:2 – волевая победа «Динамо».

Александр Чиж, игрок ФК «Динамо-Минск»:

Мы знали, что будет очень непростая игра. С «Минском» всегда тяжело играть. Все-таки дерби. Но соперник непростой, поэтому матч выдался тяжелым, непростым, энергозатратным, можно так сказать. Много голов сегодня. Я думаю, болельщики были довольны. Красивый футбол показали, что и хотели увидеть болельщики.

Я считаю, что команда сыгрывается. С каждым днем мы набираем больше опыта. Я думаю, все будет хорошо. Второй круг мы должны сыграть на максимум.