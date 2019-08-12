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Александр Чиж о победе «Динамо-Минск» над ФК «Минск»: «Красивый футбол показали»

12 августа 2019 10:17
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Новости Беларуси. В Беларусбанк – Высшей лиге по футболу накануне прошли три матча 17-го тура, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В столичном дерби «Динамо» встречалось с «Минском». Команды начали не очень бодро, зато разыгрались по ходу первого тайма. Открыли счет горожане – на 23-й минуте цель поразил Бахар. А затем динамовцы сравняли – перед самым уходом на перерыв яркую атаку завершил Пейович.

Александр Чиж о победе «Динамо-Минск» над ФК «Минск»: «Красивый футбол показали»-1

Александр Чиж о победе «Динамо-Минск» над ФК «Минск»: «Красивый футбол показали»-3

Во втором тайме парни Андрея Разина снова вышли вперед – Васильев с добивания поразил цель. «Динамо» отыгралось – пенальти за игру рукой реализовал Данило. А в компенсированное время Чиж головой поразил цель. 3:2 – волевая победа «Динамо».

Александр Чиж о победе «Динамо-Минск» над ФК «Минск»: «Красивый футбол показали»-6

Александр Чиж, игрок ФК «Динамо-Минск»:
Мы знали, что будет очень непростая игра. С «Минском» всегда тяжело играть. Все-таки дерби. Но соперник непростой, поэтому матч выдался тяжелым, непростым, энергозатратным, можно так сказать. Много голов сегодня. Я думаю, болельщики были довольны. Красивый футбол показали, что и хотели увидеть болельщики.

Я считаю, что команда сыгрывается. С каждым днем мы набираем больше опыта. Я думаю, все будет хорошо. Второй круг мы должны сыграть на максимум.

Александр Чиж о победе «Динамо-Минск» над ФК «Минск»: «Красивый футбол показали»-9

Накануне прошли еще два матча 17-го тура. «Витебск» дома проиграл «Городее», а БАТЭ разгромил РЦОР-БГУ. Борисовчане занимают второе место в таблице и отстают на два очка от брестского «Динамо». Правда, у команды Алексея Баги игра в запасе.

Александр Чиж о победе «Динамо-Минск» над ФК «Минск»: «Красивый футбол показали»-12

# Футбол Беларуси # Александр Чиж # Фотофакт

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