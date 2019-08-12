Ирина Просенцова о бронзе на ЧЕ по современному пятиборью: Счастлива, что взяла свою первую взрослую медаль

Новости Беларуси. Две медали и именная лицензия. Белорусские пятиборцы вновь оказались в топе международных спортивных новостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 августа атлетов встречали в национальном аэропорту «Минск». Они вернулись из Англии, где проходил чемпионат Европы. В зале приема официальных делегаций было много прессы и поклонников. Ведь повод не рядовой – наши спортсмены дважды поднимались на пьедестал. В личном турнире бронзовой награды удостоилась Ирина Просенцова. К слову, она же стала обладателем и именной лицензии на Олимпиаду 2020. А женское трио, в которое вошла все та же Просенцова, а также Анастасия Прокопенко и Ольга Силкина, выиграло серебро.

Ирина Просенцова, бронзовый призер чемпионата Европы по современному пятиборью:

Эмоций очень много и все разные. Я очень счастлива, что я получила лицензию, я взяла свою первую взрослую медаль. Мы взяли в команде медаль. В один день столько сразу эмоций, столько сразу побед!