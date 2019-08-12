Ирина Просенцова о бронзе на ЧЕ по современному пятиборью: Счастлива, что взяла свою первую взрослую медаль

Новости Беларуси. Две медали и именная лицензия. Белорусские пятиборцы вновь оказались в топе международных спортивных новостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Две медали и именная лицензия. Белорусские пятиборцы вновь оказались в топе международных спортивных новостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
12 августа атлетов встречали в национальном аэропорту «Минск». Они вернулись из Англии, где проходил чемпионат Европы. В зале приема официальных делегаций было много прессы и поклонников. Ведь повод не рядовой – наши спортсмены дважды поднимались на пьедестал.
В личном турнире бронзовой награды удостоилась Ирина Просенцова. К слову, она же стала обладателем и именной лицензии на Олимпиаду 2020. А женское трио, в которое вошла все та же Просенцова, а также Анастасия Прокопенко и Ольга Силкина, выиграло серебро.
Ирина Просенцова, бронзовый призер чемпионата Европы по современному пятиборью:
Эмоций очень много и все разные. Я очень счастлива, что я получила лицензию, я взяла свою первую взрослую медаль. Мы взяли в команде медаль. В один день столько сразу эмоций, столько сразу побед!
Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:
Это действительно у нас первая завоеванная лицензия – Ира Просенцова завоевала. Вся команда очень счастлива была, потому что чемпионат Европы – это такое ответственное мероприятие. Мы очень рассчитывали, что ребята должны реализоваться. Мы сохраняем те планы, которые себе поставили и перед нами поставило руководство о том, чтобы завоевать максимальное количество лицензий и представляться на Олимпийских играх в Токио максимальным составом.
Поэтому в ребят мы верим. От девчат ждем также вторую лицензию и третью. У нас очень сильные девочки, поэтому будем за них болеть.