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«Мне кажется, прошёл хорошо»: Василиса Курочкина о 49-м турнире на призы Александра Медведя

12 августа 2019 21:14
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Новости Беларуси. В Минске завершился 49-й международный турнир по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Мне кажется, прошёл хорошо»: Василиса Курочкина о 49-м турнире на призы Александра Медведя-1

Соревнования имеют категорию гран-при. Белорусскую сборную представили более 50 спортсменов, всего же за медали боролись 203 атлета из 14 стран мира. В заключительный день соревнований чемпионка вторых Европейских игр Ирина Курочкина на ковре дворца спорта вновь стала первой.

«Мне кажется, прошёл хорошо»: Василиса Курочкина о 49-м турнире на призы Александра Медведя-4

Ирина Курочкина, победительница соревнований:
Мне кажется, турнир прошел хорошо, как всегда организация на высшем, на хорошем уровне. Все рядом расположено, не было никаких проблем по поводу турнира. В борьбе у меня стояла задача пробороться после перерыва, после сборов.

«Мне кажется, прошёл хорошо»: Василиса Курочкина о 49-м турнире на призы Александра Медведя-7

В шаге от медали остановился Расул Тихаев. В поединке за первое место он уступил российскому борцу Магомеду Рамазанову.

Также в заключительный день соревнований Василий Павлюченко взял золото, Антонина Синковец – бронзу. Всего в активе белорусов 14 медалей турнира, в том числе пять высшей пробы.

# Борьба # Ирина Курочкина # Фотофакт

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