«Мне кажется, прошёл хорошо»: Василиса Курочкина о 49-м турнире на призы Александра Медведя

Новости Беларуси. В Минске завершился 49-й международный турнир по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревнования имеют категорию гран-при. Белорусскую сборную представили более 50 спортсменов, всего же за медали боролись 203 атлета из 14 стран мира. В заключительный день соревнований чемпионка вторых Европейских игр Ирина Курочкина на ковре дворца спорта вновь стала первой.

Ирина Курочкина, победительница соревнований:

Мне кажется, турнир прошел хорошо, как всегда организация на высшем, на хорошем уровне. Все рядом расположено, не было никаких проблем по поводу турнира. В борьбе у меня стояла задача пробороться после перерыва, после сборов.