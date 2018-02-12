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Алексей Ковалёв: «Наши биатлонистки смогут зацепиться за пьедестал»

12 февраля 2018 09:02
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В корейском  Пхёнчхане стартовали зимние Олимпийские игры. Как известно, в состязаниях на главном старте  четырехлетия принимают участие и 32 белорусских спортсмена. К сожалению, два соревновательных дня наши соотечественники национальную копилку сборной не смогли. Тем не менее без достойных результатов не обошлось.

Конькобежка – Мария Зуева стала одиннадцатой на дистанции в 3000 м. Наша спортсменка показала свой лучший результат для этой дистанции на равнинных катках и улучшила свое время на полторы секунды по сравнению с недавним этапом Кубка мира в немецком Эрфурте.  

Алексей Ковалёв: «Наши биатлонистки смогут зацепиться за пьедестал»-1

Какие результаты показали другие белорусские спортсмены? Какие соревнования будут проходить сегодня? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Фотофакт # Зимние виды спорта # Алексей Ковалев # ОИ-2018

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