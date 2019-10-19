Любовь Черкашина: не вешать на плечи юниоров большую ответственность, а научить их выступать очень смело

Новости Беларуси. Середина октября – время проведения традиционного международного турнира на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач. В 2019 году, как и в 2018-м, юных граций собрали во Дворце художественной гимнастики, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В далеком уже 2002 году единственная в Беларуси олимпийская чемпионка этом виде спорта Марина Лобач выступила с инициативой проведения в Минске соревнований для юных спортсменок, выбрав слоганом турнира понятное и приятное всем «Приглашаю друзей». Нынче под сводами Дворца художественной гимнастики демонстрируют свое мастерство представительницы девяти стран, которые разыграют 14 комплектов наград в двух возрастных категориях.