Любовь Черкашина: не вешать на плечи юниоров большую ответственность, а научить их выступать очень смело

Новости Беларуси. Середина октября – время проведения традиционного международного турнира на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач. В 2019 году, как и в 2018-м, юных граций собрали во Дворце художественной гимнастики, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В далеком уже 2002 году единственная в Беларуси олимпийская чемпионка этом виде спорта Марина Лобач выступила с инициативой проведения в Минске соревнований для юных спортсменок, выбрав слоганом турнира понятное и приятное всем «Приглашаю друзей».
Нынче под сводами Дворца художественной гимнастики демонстрируют свое мастерство представительницы девяти стран, которые разыграют 14 комплектов наград в двух возрастных категориях.
Любовь Черкашина, старший тренер национальной команды Беларуси по художественной гимнастике:
Этот турнир – проверить свои силы, научиться чему-то новому. Понимать, наверное, что в программе получается, что не получается, и в преддверии нового сезона куда-то двигаться больше вперед и искать новые элементы.
Я думаю, что не стоит вешать на плечи юниоров очень большую ответственность, а стоит их научить выступать с удовольствием и очень смело. И, конечно, после этого, когда дети будут выходить смело и ничего не бояться и дарить свое выступление родителям и тренерам, у них и пойдет результат.
Подробности в видеоматериале.