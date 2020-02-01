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«Интрига есть, но небольшая». Как проходил ЧБ по бадминтону в Минске

01 февраля 2020 19:46
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Новости Беларуси. В Минске завершился чемпионат Беларуси по бадминтону,  сообщили в программе «СТВ-Спорт». На протяжении нескольких дней за звание победителей сражались пять команд. Всего в соревнованиях приняли участие порядка 80 спортсменов.

Однако сенсаций не случилось – на пьедестал взошли все те же. Так, в мужском одиночном разряде в 14-й раз первым стал Евгений Яковчук. У женщин в «одиночке» лучшей стала Алеся Зайцева.

«Интрига есть, но небольшая». Как проходил ЧБ по бадминтону в Минске-1

«Интрига есть, но небольшая». Как проходил ЧБ по бадминтону в Минске-3

Евгений Яковчук, многократный чемпион Беларуси по бадминтону:
Хочется всегда быть победителем. Интрига есть, но небольшая. Молодое поколение у нас есть, но, скажем, оно не проявляет характер. Когда с юношеского бадминтона переходишь во взрослый, к сожалению, многие психологически не выдерживают.

Вместе с тем в руководстве федерации настроены оптимистично. За последние пять лет белорусы смогли показать себя на различных международных соревнованиях, в том числе на чемпионатах мира, Европы и II Европейских играх. Сейчас же белорусские бадминтонисты планируют сыграть на Олимпиаде-2024.

«Интрига есть, но небольшая». Как проходил ЧБ по бадминтону в Минске-6

Александр Петраш, председатель Белорусской федерации бадминтона:
Мы подбираем ту молодежь, которую можем за четыре года поставить на ноги, натренировать их, дать им нормальную спортивную закалку и направить на Олимпийские игры.

В ближайшее время по итогам турнира тренерский штаб сформирует состав, который представит нашу страну в командном чемпионате Европы в феврале во Франции.

«Интрига есть, но небольшая». Как проходил ЧБ по бадминтону в Минске-9

«Интрига есть, но небольшая». Как проходил ЧБ по бадминтону в Минске-11

# Спортивные соревнования # Евгений Яковчук # Александр Петраш # Фотофакт

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