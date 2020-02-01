«Интрига есть, но небольшая». Как проходил ЧБ по бадминтону в Минске

Новости Беларуси. В Минске завершился чемпионат Беларуси по бадминтону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На протяжении нескольких дней за звание победителей сражались пять команд. Всего в соревнованиях приняли участие порядка 80 спортсменов. Однако сенсаций не случилось – на пьедестал взошли все те же. Так, в мужском одиночном разряде в 14-й раз первым стал Евгений Яковчук. У женщин в «одиночке» лучшей стала Алеся Зайцева.

Евгений Яковчук, многократный чемпион Беларуси по бадминтону:

Хочется всегда быть победителем. Интрига есть, но небольшая. Молодое поколение у нас есть, но, скажем, оно не проявляет характер. Когда с юношеского бадминтона переходишь во взрослый, к сожалению, многие психологически не выдерживают. Вместе с тем в руководстве федерации настроены оптимистично. За последние пять лет белорусы смогли показать себя на различных международных соревнованиях, в том числе на чемпионатах мира, Европы и II Европейских играх. Сейчас же белорусские бадминтонисты планируют сыграть на Олимпиаде-2024.