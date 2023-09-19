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Тренерский штаб ФК «Динамо-Брест» во главе с Александром Юревичем отправлен в отставку

19 сентября 2023 15:26
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Новости Беларуси. Тренерский штаб футбольного клуба «Динамо-Брест» отправлен в отставку. Прекращено сотрудничество с Александром Юревичем и его ассистентами в лице Сергея Никифоренко, Вадима Ласовского и Александра Володько, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тренерский штаб ФК «Динамо-Брест» во главе с Александром Юревичем отправлен в отставку-1

Юревич возглавил команду в конце апреля на фоне неудачного старта сезона. Под его руководством брестчане провели 18 матчей во всех турнирах, из которых победили в семи, дважды сыграли вничью и проиграли в девяти поединках.

Роль временно исполняющего обязанности тренера «Динамо-Брест» исполнит Андрей Челмодеев. Ранее он работал тренером дублирующего состава. Следующий матч динамовцы проведут в ближайшую субботу, 23 сентября, на выезде против гродненского «Немана».

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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