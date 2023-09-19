В Минске выбрали сильнейших рапиристов в командном первенстве на ЧБ по фехтованию

Новости Беларуси. В заключительный день чемпионата Беларуси по фехтованию определяли сильнейших рапиристы в командном первенстве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У мужчин в финал вышли дружины Минска и Бреста. В плотной борьбе победу удалось одержать минчанам. Брестские рапиристы стали серебряными призерами, замкнули тройку сильнейших спортсмены из Могилева.

Егор Рябцев, чемпион Беларуси по фехтованию (рапира, командное первенство):

Мы впервые за долгое время выиграли первое место в командных соревнованиях, команда Минска заняла первое место. Я показал очень хороший уровень фехтования. И абсолютно все сегодня хорошо пофехтовали. Было непросто, но впервые за долгое время мы справились с этим. Наша мотивация – это следующие соревнования, Кубок, международные соревнования, турниры сильнейших и все последующие старты.