В Минске выбрали сильнейших рапиристов в командном первенстве на ЧБ по фехтованию

Новости Беларуси. В заключительный день чемпионата Беларуси по фехтованию определяли сильнейших рапиристы в командном первенстве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В заключительный день чемпионата Беларуси по фехтованию определяли сильнейших рапиристы в командном первенстве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
У мужчин в финал вышли дружины Минска и Бреста. В плотной борьбе победу удалось одержать минчанам. Брестские рапиристы стали серебряными призерами, замкнули тройку сильнейших спортсмены из Могилева.
Егор Рябцев, чемпион Беларуси по фехтованию (рапира, командное первенство):
Мы впервые за долгое время выиграли первое место в командных соревнованиях, команда Минска заняла первое место. Я показал очень хороший уровень фехтования. И абсолютно все сегодня хорошо пофехтовали. Было непросто, но впервые за долгое время мы справились с этим. Наша мотивация – это следующие соревнования, Кубок, международные соревнования, турниры сильнейших и все последующие старты.
В женском сегменте финал повторился – минчанки скрестили рапиры с фехтовальщицами из Бреста. Такого накала страстей давно не видел столичный помост. Гости взяли инициативу со старта и сразу оторвались на пять очков, однако во второй паре столицу представляла победительница личного турнира Варвара Шафаростова. Она и вывела хозяек вперед. Однако рапиристки из Бреста проявили характер и мастерство и в итоге праздновали победу. На второй позиции – представительницы Минска, бронза досталась спортсменкам Минщины.