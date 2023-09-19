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В Минске выбрали сильнейших рапиристов в командном первенстве на ЧБ по фехтованию

19 сентября 2023 15:20
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Новости Беларуси. В заключительный день чемпионата Беларуси по фехтованию определяли сильнейших рапиристы в командном первенстве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске выбрали сильнейших рапиристов в командном первенстве на ЧБ по фехтованию-1

У мужчин в финал вышли дружины Минска и Бреста. В плотной борьбе победу удалось одержать минчанам. Брестские рапиристы стали серебряными призерами, замкнули тройку сильнейших спортсмены из Могилева.

В Минске выбрали сильнейших рапиристов в командном первенстве на ЧБ по фехтованию-4

Егор Рябцев, чемпион Беларуси по фехтованию (рапира, командное первенство):
Мы впервые за долгое время выиграли первое место в командных соревнованиях, команда Минска заняла первое место. Я показал очень хороший уровень фехтования. И абсолютно все сегодня хорошо пофехтовали. Было непросто, но впервые за долгое время мы справились с этим. Наша мотивация – это следующие соревнования, Кубок, международные соревнования, турниры сильнейших и все последующие старты.

В Минске выбрали сильнейших рапиристов в командном первенстве на ЧБ по фехтованию-7

В женском сегменте финал повторился – минчанки скрестили рапиры с фехтовальщицами из Бреста. Такого накала страстей давно не видел столичный помост. Гости взяли инициативу со старта и сразу оторвались на пять очков, однако во второй паре столицу представляла победительница личного турнира Варвара Шафаростова. Она и вывела хозяек вперед. Однако рапиристки из Бреста проявили характер и мастерство и в итоге праздновали победу. На второй позиции – представительницы Минска, бронза досталась спортсменкам Минщины.

# Фехтование # Фотофакт

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