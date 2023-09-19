Прямой эфир

Солигорский «Шахтёр» продолжает громить соперников на ЧБ по хоккею

19 сентября 2023 14:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Солигорский «Шахтер» продолжает громить соперников в чемпионате Беларуси по хоккею. На данный момент он единственный, кто не потерпел ни одного поражения в семи матчах. Очередной жертвой стал гродненский «Неман», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Солигорский «Шахтёр» продолжает громить соперников на ЧБ по хоккею-1

В первом периоде гости отличились дважды, второй отрезок получился безголевым. На старте третьего «Шахтер» забросил еще две шайбы, увеличив отрыв до неприличных 4:0. И только после этого вице-чемпион сумел отквитать одну шайбу. Также не испытали проблем с соперниками «Гомель» и «Металлург».

Очередные матчи в экстралиге состоятся в четверг, 21 сентября.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Две белоруски завоевали медали на старте веломногодневки в России
19 сентября 2023 14:18

Две белоруски завоевали медали на старте веломногодневки в России

Чемпионат мира по борьбе. Предварительные результаты у девушек
19 сентября 2023 14:17

Чемпионат мира по борьбе. Предварительные результаты у девушек

Сборная Беларуси по пляжному футболу удачно стартовала в суперфинале Евролиги
19 сентября 2023 14:16

Сборная Беларуси по пляжному футболу удачно стартовала в суперфинале Евролиги