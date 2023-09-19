Солигорский «Шахтёр» продолжает громить соперников на ЧБ по хоккею

Солигорский «Шахтер» продолжает громить соперников в чемпионате Беларуси по хоккею. На данный момент он единственный, кто не потерпел ни одного поражения в семи матчах. Очередной жертвой стал гродненский «Неман», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом периоде гости отличились дважды, второй отрезок получился безголевым. На старте третьего «Шахтер» забросил еще две шайбы, увеличив отрыв до неприличных 4:0. И только после этого вице-чемпион сумел отквитать одну шайбу. Также не испытали проблем с соперниками «Гомель» и «Металлург».