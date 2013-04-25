В Минской ратуше чествовали спонсоров хоккейного клуба «Юность-Минск»

Новости Беларуси. Благородство достойно награды. В столичной ратуше 25 апреля чествовали спонсоров хоккейного клуба «Юность-Минск». Благодаря поддержке меценатов в стране создана крупнейшая детско-юношеская школа.

За 10 лет существования игроки клуба не раз покоряли спортивный Олимп. Команда шесть раз выигрывала Кубок Президента Беларуси, трижды становилась обладателем Кубка республики, а в 2011 году стала чемпионом европейского Континентального Кубка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Солонец, первый директор хоккейного клуба «Юность-Минск»:

Ни один клуб ни в одной стране мира без спонсорской помощи обходиться не мог и не может. Вопрос только в том, каков размер этой помощи. У нас несколько возможностей, в нашей стране, я считаю, в настоящее получше. Поэтому поставлено руководством страны, президентом, задача к 2015 гожу выйти примерно на 50-процентную самоокупаемость.