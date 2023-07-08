Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла Швейцарию в рамках отборочного турнира на ЧМ

Хет-трик на счету Анатолия Рябко. Таким образом, дружина Николаса Альворада в квалификации записала в свой актив три виктории и заняла первое место в группе. Теперь белорусская команда находится в шаге от финальной части чемпионата мира. Завтра наши футболисты в поединке плей-офф встретятся со сборной Франции и будут сражаться за путевку на чемпионат мира – 2024, который в феврале пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах.