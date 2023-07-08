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Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла Швейцарию в рамках отборочного турнира на ЧМ

08 июля 2023 14:12
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Сборная Беларуси по пляжному футболу в заключительном матче отборочного турнира в Баку одержала победу над командой Швейцарии со счетом 9:6, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла Швейцарию в рамках отборочного турнира на ЧМ-1

Хет-трик на счету Анатолия Рябко. Таким образом, дружина Николаса Альворада в квалификации записала в свой актив три виктории и заняла первое место в группе. Теперь белорусская команда находится в шаге от финальной части чемпионата мира. Завтра наши футболисты в поединке плей-офф встретятся со сборной Франции и будут сражаться за путевку на чемпионат мира – 2024, который в феврале пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах.

# Футбол # Фотофакт

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