Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла Швейцарию в рамках отборочного турнира на ЧМ

Сборная Беларуси по пляжному футболу в заключительном матче отборочного турнира в Баку одержала победу над командой Швейцарии со счетом 9:6, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сборная Беларуси по пляжному футболу в заключительном матче отборочного турнира в Баку одержала победу над командой Швейцарии со счетом 9:6, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Хет-трик на счету Анатолия Рябко. Таким образом, дружина Николаса Альворада в квалификации записала в свой актив три виктории и заняла первое место в группе. Теперь белорусская команда находится в шаге от финальной части чемпионата мира. Завтра наши футболисты в поединке плей-офф встретятся со сборной Франции и будут сражаться за путевку на чемпионат мира – 2024, который в феврале пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах.