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«Им предстоит пройти путь, который мы уже прошли». В Минске стартовал второй тур командного ЧБ по настольному теннису

14 апреля 2021 21:11
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Новости Беларуси. В Минске стартовал второй тур командного чемпионата Беларуси по настольному теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие принимают по восемь мужских и женских коллективов. Представлены все регионы, кроме Витебской области.

«Им предстоит пройти путь, который мы уже прошли». В Минске стартовал второй тур командного ЧБ по настольному теннису-1

Команды играют по круговой системе. После первого тура в лидерах игроки РЦОП – это спортсмены, которые входят в национальную команду. Например, у женщин представители сборной в первый день соревнований не оставили шансов соперницам, обыграв менее мастеровитых конкуренток за минимально возможные четыре матча.

«Им предстоит пройти путь, который мы уже прошли». В Минске стартовал второй тур командного ЧБ по настольному теннису-4

Надежда Богданова, участница командного чемпионата Беларуси по настольному теннису (РЦОП г. Минск):
Девчонки просто молодые, хорошие, классно играют, но им еще предстоит пройти путь, который мы уже прошли, поэтому мы, скажем так, на опыте их выиграли. Было довольно легко. Мы ожидаем, естественно, первое место. Мы приложим все максимальные усилия, чтобы удержать этот титул. Пока стартовали хорошо, а дальше посмотрим.

«Им предстоит пройти путь, который мы уже прошли». В Минске стартовал второй тур командного ЧБ по настольному теннису-7

Стоит отметить, что по итогам второго тура по четыре лучшие команды у женщин и мужчин попадут в суперфинал, который пройдет в середине мая.

«Им предстоит пройти путь, который мы уже прошли». В Минске стартовал второй тур командного ЧБ по настольному теннису-10

Команда, занявшая восьмое место, вылетит во вторую лигу, а обладатели седьмого места проведут стыковые матчи с командой, занявшей второе место во второй лиге.

«Им предстоит пройти путь, который мы уже прошли». В Минске стартовал второй тур командного ЧБ по настольному теннису-13

Данный старт станет дополнительной проверкой сил для сборников и в очередной раз расставит приоритеты внутри белорусского настольного тенниса.

# Настольный теннис # Надежда Богданова # Фотофакт

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