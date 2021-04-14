«У нас месяц не было игр, выпали из ритма». Главный тренер гандбольного СКА о том, что не получалось в матче с «Гомелем»

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по гандболу близится развязка. В рамках четвертого круга в гости к минскому СКА приехал «Гомель», сообщили в программе «СТВ-Спорт». До поединка гандболисты из города над Сожем отставали от минчан на 4 очка, а потому встреча имела принципиальный характер.

В трех матчах этого сезона СКА огорчил гомельчан дважды и в случае успеха в четвертой игре мог максимально обезопасить свою вторую строчку. И сделать это армейцам удалось. Аккурат к концу поединка гости имели шанс свести матч хотя бы к ничьей, но ни меньшинство у подопечных Игоря Папруги, ни игра без вратаря гомельчанам не помогла. Как итог – 37:33, побеждают минчане.

Игорь Папруга, главный тренер ГК СКА:

Большой промежуток времени были в простое в связи с эпидемиологической ситуацией. Ребята болели, еще не все вышли из этого. Потеряли немножко свои игровые связи. Много последние две игры пропускаем в защите, но хорошо, что выиграли и продолжаем работать дальше.

У нас месяц не было игр, выпали из ритма. Это как в начале сезона, когда налаживаешь связи. Но в начале сезона обычно несколько есть игр, которые выстраиваешь, а здесь вроде бы все было более-менее притерто, а сейчас у кого-то действительно состояние: кто-то немножко потерялся, не играл, поэтому сейчас нужно время, чтобы улучшить свои действия в защите.