Илья Усов признан третьей звездой матча АХЛ

В Американской хоккейной лиге состоялись очередные матчи, в одном из которых отличился и белорус Илья Усов. Его клуб «Сиракьюс» в гостях обыграл «Рочестер» в овертайме – 3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».