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Илья Усов признан третьей звездой матча АХЛ

06 апреля 2023 12:25
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В Американской хоккейной лиге состоялись очередные матчи, в одном из которых отличился и белорус Илья Усов. Его клуб «Сиракьюс» в гостях обыграл «Рочестер» в овертайме – 3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Илья Усов признан третьей звездой матча АХЛ-1

Усов забросил на пятой минуте встречи, сделав счет 2:0 в пользу своей команды. Кроме этого, он исполнил четыре броска в створ ворот, закончил поединок с показателем полезности 0. Илья признан третьей звездой матча.

# Хоккей # Илья Усов # Фотофакт

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