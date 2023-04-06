Илья Усов признан третьей звездой матча АХЛ

В Американской хоккейной лиге состоялись очередные матчи, в одном из которых отличился и белорус Илья Усов. Его клуб «Сиракьюс» в гостях обыграл «Рочестер» в овертайме – 3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Американской хоккейной лиге состоялись очередные матчи, в одном из которых отличился и белорус Илья Усов. Его клуб «Сиракьюс» в гостях обыграл «Рочестер» в овертайме – 3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Усов забросил на пятой минуте встречи, сделав счет 2:0 в пользу своей команды. Кроме этого, он исполнил четыре броска в створ ворот, закончил поединок с показателем полезности 0. Илья признан третьей звездой матча.