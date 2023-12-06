Илья Соловьёв заработал первый бомбардирский балл в НХЛ

«Калгари» Ильи Соловьева уступил «Миннесоте» со счетом 2:5 в матче НХЛ. Однако для белорусского защитника данный поединок стал знаковым, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соловьев заработал свой первый результативный балл в сильнейшей лиге мира. В его активе голевая передача. Илья стал 12-м белорусским хоккеистом и первым могилевчанином, набиравшим очки в НХЛ. Чтобы открыть счет результативным баллам, 23-летнему игроку понадобилось три дуэли.