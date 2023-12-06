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Илья Соловьёв заработал первый бомбардирский балл в НХЛ

06 декабря 2023 11:53
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«Калгари» Ильи Соловьева уступил «Миннесоте» со счетом 2:5 в матче НХЛ. Однако для белорусского защитника данный поединок стал знаковым, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Илья Соловьёв заработал первый бомбардирский балл в НХЛ-1

Соловьев заработал свой первый результативный балл в сильнейшей лиге мира. В его активе голевая передача. Илья стал 12-м белорусским хоккеистом и первым могилевчанином, набиравшим очки в НХЛ. Чтобы открыть счет результативным баллам, 23-летнему игроку понадобилось три дуэли.

# Хоккей # Илья Соловьев # Фотофакт

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