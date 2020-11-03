Илья Ивашко вышел во второй тур турнира в Германии

Новости Беларуси. Илья Ивашко успешно стартовал на теннисном турнире в Германии. В дебютном матче он отправил отдыхать местного спортсмена Дастина Брауна – 6:2, 7:5, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус сходу завладел инициативой. В первом сете он повел 4:0 и довел дело до достаточно легкой виктории. А вот во второй партии хозяин кортов подобрал ключи к обороне Ивашко, и здесь уже завязалась настоящая борьба.

К слову, наш теннисист долгое время был в роли догоняющего, но в концовке все же сломил сопротивление оппонента.