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Илья Ивашко вышел во второй тур турнира в Германии

03 ноября 2020 21:11
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Новости Беларуси. Илья Ивашко успешно стартовал на теннисном турнире в Германии. В дебютном матче он отправил отдыхать местного спортсмена Дастина Брауна – 6:2, 7:5, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Илья Ивашко вышел во второй тур турнира в Германии-1

Белорус сходу завладел инициативой. В первом сете он повел 4:0 и довел дело до достаточно легкой виктории. А вот во второй партии хозяин кортов подобрал ключи к обороне Ивашко, и здесь уже завязалась настоящая борьба.

Илья Ивашко вышел во второй тур турнира в Германии-4

К слову, наш теннисист долгое время был в роли догоняющего, но в концовке все же сломил сопротивление оппонента.

Илья Ивашко вышел во второй тур турнира в Германии-7

В 1/8 финала белорусу предстоит помериться силами с австрийцем Юрием Родионовым.

# Теннис # Илья Ивашко # Дастин Браун # Юрий Родионов # Фотофакт

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