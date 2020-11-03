Дмитрий Камеко об игроках МФК «Столица»: футболисты такого уровня не должны терять мячи в приёме

Новости Беларуси. Закрепились на втором месте. Мини-футбольная «Столица» на родном паркете провела очередной матч чемпионата страны против «Динамо-БНТУ», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В таблице команды находились на втором и пятом местах соответственно, перед встречей разница была 9 баллов. На деле перевес хозяев оказался еще больше. В первом тайме команда Камеко не позволила сопернику даже подойти к воротам, в то время как сами отметились пятью мячами. Хет-трик на счету Олега Горбенко. После перерыва «Столица» вышла более расслабленной, действуя по счету и играя в свое удовольствие. Коллективы по разу обменялись голами. Финальный свисток зафиксировал победу хозяев – 6:1.

Дмитрий Камеко, главный тренер МФК «Столица»:

Я содержанием игры очень доволен. Доволен исполнением, стандартами мышления. Во втором тайме, там, где мы теряли мячи, где футболисты такого уровня не должны терять мячи в приеме, то есть это вопрос лишь психологии и расконцентрации при благоприятном счете.