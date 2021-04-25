«Любимчиков у меня нет». Сергей Ковальчук о лицензиях на Олимпиаду, оптимизации спорта и реформах в белорусском футболе

Новости Беларуси. В гостях программы «Неделя» на СТВ министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук. Юлия Силипицкая, корреспондент:

Довольны ли вы подготовкой к предстоящим Олимпийским играм?

Посмотрите на ту же греблю на байдарках и каноэ – что ни спортсмен, то призер. А едут только единицы на Олимпиаду Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Как любой руководитель любого органа, наверное, всем довольным всегда не будешь. Все планово, все работают. У нас очень хорошие специалисты. У нас есть традиционные виды спорта, которые показывают традиционно хорошие результаты. Это последний этап Кубка мира по художественной гимнастике в Узбекистане наших художественниц. Прекрасное выступление: два золота, серебро, пять бронзовых медалей. Борцы у нас пять лицензий взяли. Юлия Силипицкая:

С молодым тренером. Сергей Ковальчук:

Совершенно верно. Виден настрой команды хороший. Илья Полозков – второе место на этапе Кубка мира. Анастасия Прокопенко – третье место на этапе Кубка мира, хотя уже в женской части у нас лицензии есть, у нас сейчас уже идет внутренняя конкуренция. Две лицензии, а претендуют три спортсменки, все мирового уровня. В тяжелой атлетике тоже внутренняя конкуренция. Евгений Тихонцов, Арямнов, Зезюлин тоже молодой, хороший, талантливый, перспективный тяжелоатлет. Поэтому сегодня конкуренция внутренняя во многих видах очень сильная. Посмотрите на ту же греблю на байдарках и каноэ – там что ни спортсмен, то призер или победитель соревнований. А едут только единицы на Олимпийские игры.

Юлия Силипицкая:

Как вы думаете, в сравнении с предыдущими Олимпиадами будет ли тяжелее в Токио?

Есть по количеству членов делегации на ОИ. Лучше туда пусть поедут массажисты дополнительно, чем огромное количество функционеров Сергей Ковальчук:

Она будет сложная. COVID накладывает свои отпечатки, будут, наверное, ограничения. Ограничения будут не только в плане перемещения, но в плане контактов друг с другом, допуска зрителей на трибуны. Главное, чтобы психологически спортсмены наши были готовы в этих достаточно сложных условиях. Ну, все будут в одинаковых условиях. Задача руководителя – подготовить и отправить туда. Знаете, ограничения есть и по количеству членов делегации. Лучше туда пусть поедут массажисты и специалисты дополнительно, которые на том этапе окажут помощь непосредственно в подготовке спортсмена, чем туда везти огромное количество функционеров, которые будут ходить с умным видом, кивать. Это моя позиция. Юлия Силипицкая:

Если Олимпиады не будет, случится ли спортивный мировой коллапс?

Сергей Ковальчук:

Мы должны быть готовы к любому варианту развития событий. Все зависит от эпидемиологической обстановки в стране, от условий. Потому что в первую очередь во главу ставится здоровье людей, а также здоровье спортсменов, безопасность проведения Игр. Коллапса, наверное, не будет. Для каких-то спортсменов это может быть последняя Олимпиада. А мечта у каждого спортсмена все равно есть. Каждый спортсмен, независимо от того, какой он в рейтинге сегодня, едет туда побеждать и показывать свой лучший результат. Поэтому сегодня каждый готовится к этим соревнованиям. Поэтому украсть, забрать эту мечту у спортсмена – наверное, это неправильно.

Независимо от вида спорта, буду болеть одинаково за всех спортсменов. Любимчиков у меня нет Юлия Силипицкая:

Все ли спортсмены поедут, которые завоевали олимпийские лицензии?

Сергей Ковальчук:

Решение по участию спортсменов в самой Олимпиаде, о целесообразности, будет приниматься комиссией совместно Национальным олимпийским комитетом, Министерством спорта и туризма, федерацией непосредственно перед Олимпиадой. Если сегодня по каким-то причинам – может, микротравма, еще что-то – спортсмен сегодня не готов или не будет готов показать свой лучший результат, а он имеет лицензию, наверное, нецелесообразно сегодня. И наоборот, если это молодой спортсмен, то целесообразно его отправить иногда за получением этого опыта, поэтому в каждом конкретном случае решение будет приниматься индивидуально. Юлия Силипицкая:

Легкая атлетика у вас в приоритете?

Сергей Ковальчук:

Легкая атлетика – это выносливость, скорость, функционал. Сегодня из этого вида спорта в другие виды спорта поставляют большое количество спортсменов. Мало того, что 47 комплектов наград – это метатели, прыгуны, бегуны, ходоки. У нас разыгрывают большое количество, у нас много молодых талантливых спортсменов, поэтому для нас этот вид спорта – королева. Я люблю все виды спорта, люблю их одинаково, занимаюсь многими видами спорта. В свое время и в высоту прыгал, и в длину прыгал, даже с шестом в 10 классе, когда выступал на соревнованиях. Даже это приходилось. Независимо от вида спорта, буду болеть одинаково за всех спортсменов, никогда не хочу никого выделять. Любимчиков у меня нет. «Осталось три месяца до Олимпиады. Мы не имеем права рисковать здоровьем спортсменов» Юлия Силипицкая:

Интернет гудит по поводу оптимизации спорта, а также сборов и спаррингов.

Сергей Ковальчук:

Осталось три месяца до Олимпиады. Мы не имеем права рисковать здоровьем спортсмена. Сегодня спортсмены едут только на отбор и на чемпионаты, остальные все соревнования на закрытых базах в Беларуси. Пожалуйста, занимайтесь, готовьтесь, но риска быть не должно.

Основа – детский спорт. Если мы правильно выстроим систему в детском спорте, фундамент, правильно выстроим пирамиду по развитию спорта – из детского спорта в училище олимпийского резерва, из училища олимпийского резерва в центр олимпийского резерва, в республиканский центр олимпийской подготовки – эта пирамида будет работать. Во многих видах спорта прекрасно функционирует, но не во всех, к сожалению. Поэтому одни виды спорта успешные и показывают постоянно достойные результаты, а другие виды спорта, может быть, даже паразитируют. Мы разработали концепции по видам спорта. У нас сейчас задача – пересмотреть все программы, посмотреть методики подготовки. Вот что сегодня самое главное. Юлия Силипицкая:

Что сейчас с белорусским футболом?

Если вы тут создавали годами, десятилетиями, двадцатилетиями, готовили футболистов, почему их нет в мире? Сергей Ковальчук:

Мы еще ни одного движения в выбранной концепции не сделали. Она есть, достаточно большая. Вторая лига у нас в этом году в новом формате будет существовать. Требования по ограничению заработных плат в футбольных клубах. Результаты сборной, результаты клубов на европейской арене за последнее десятилетие показывают, что нет результата. А средства вкладываются очень большие в развитие футбола. Не надо говорить о том, что сегодня что-то плохо. Мы еще не поработали в этой системе. Пройдет четыре-пять лет, можно делать какие-то первые выводы. А сейчас о том, что мы «сломали то, что тут работало» – если оно тут так работало, почему нет результатов? Если вы тут создавали годами, десятилетиями, двадцатилетиями, готовили футболистов, почему их нет в мире? Где они играют, в каких клубах? Назовите клубы, в которых сегодня выступают – европейские, мирового уровня клубы – где выступают наши футболисты, кто их подготовил и какие результаты. Не я этим занимался, я работаю буквально три года, но вы же тут так рьяно кинулись и начинаете критиковать, говорить. Давайте разберемся, почему их нет.