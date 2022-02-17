Илья Ивашко сыграет с канадцем Оже-Альяссимом в 1/4 финала теннисного турнира в Марселе

Новости Беларуси. 49-я ракетка мира Илья Ивашко вышел в 1/4 финала турнира в Марселе. Белорус выбил из борьбы итальянца Стефано Травалью, который находится на 119-й строчке в рейтинге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Итоговый счет – 6:1, 6:3.