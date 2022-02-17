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Илья Ивашко сыграет с канадцем Оже-Альяссимом в 1/4 финала теннисного турнира в Марселе

17 февраля 2022 19:39
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Новости Беларуси. 49-я ракетка мира Илья Ивашко вышел в 1/4 финала турнира в Марселе. Белорус выбил из борьбы итальянца Стефано Травалью, который находится на 119-й строчке в рейтинге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Итоговый счет – 6:1, 6:3.  

Илья Ивашко сыграет с канадцем Оже-Альяссимом в 1/4 финала теннисного турнира в Марселе -1

Противостояние длилось чуть больше часа. Илья допустил лишь одну двойную ошибку и сделал 2 эйса. А процент выигранных мячей на первой подаче составил 96. Его следующим соперником станет канадец Феликс Оже-Альяссим.  

# Теннис # Илья Ивашко # Стефано Травалья # Феликс Оже-Альяссим # Фотофакт

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