Илья Ивашко сыграет с канадцем Оже-Альяссимом в 1/4 финала теннисного турнира в Марселе

Новости Беларуси. 49-я ракетка мира Илья Ивашко вышел в 1/4 финала турнира в Марселе. Белорус выбил из борьбы итальянца Стефано Травалью, который находится на 119-й строчке в рейтинге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Итоговый счет – 6:1, 6:3.
Новости Беларуси. 49-я ракетка мира Илья Ивашко вышел в 1/4 финала турнира в Марселе. Белорус выбил из борьбы итальянца Стефано Травалью, который находится на 119-й строчке в рейтинге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Итоговый счет – 6:1, 6:3.
Противостояние длилось чуть больше часа. Илья допустил лишь одну двойную ошибку и сделал 2 эйса. А процент выигранных мячей на первой подаче составил 96. Его следующим соперником станет канадец Феликс Оже-Альяссим.