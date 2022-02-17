ОИ в Пекине. Конькобежка Екатерина Слоева заняла 21-е место на дистанции 1000 м

Новости Беларуси. Два дня остается до завершения 24-х зимних Олимпийских игр в Китае. В копилке белорусской команды пока две серебряные медали, но вполне возможно, что после биатлонного масс-старта наград будет больше, сообщили в программе «СТВ-Спорт».