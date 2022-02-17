ОИ в Пекине. Конькобежка Екатерина Слоева заняла 21-е место на дистанции 1000 м

Новости Беларуси. Два дня остается до завершения 24-х зимних Олимпийских игр в Китае. В копилке белорусской команды пока две серебряные медали, но вполне возможно, что после биатлонного масс-старта наград будет больше, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В четверг, 17 февраля, наши девушки выступали в двух видах программы. В конькобежном спорте на дистанции 1 000 метров Екатерина Слоева показала 21-й результат.
В фигурном катании Виктория Сафонова, которая представляет Беларусь, в произвольной программе допустила несколько негрубых ошибок, но технический контент был на уровне – 184,83 балла. Этого достаточно, что претендовать на топ-15.
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