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Илья Ивашко пробился в четвертьфинал «Челленджера» в Бангалоре

13 февраля 2020 20:26
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Новости Беларуси. Белорусский теннисист Илья Ивашко продолжает свое выступление на турнире в индийском Бангалоре. В 1/8 финала белорус в двух партиях переиграл еще одного теннисиста из Индии – Рамкумара Раманатана, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Илья Ивашко пробился в четвертьфинал «Челленджера» в Бангалоре-1

Исход первой партии решил тай-брейк, где сильнее был Ивашко – 7:6. А во втором сете на корте доминировал уже наш земляк – 6:1. Матч продолжался 1 час и 22 минуты.

Илья Ивашко пробился в четвертьфинал «Челленджера» в Бангалоре-4

В полуфинал парного разряда пробился Андрей Василевский. Он вместе с Джонатаном Эрлихом переиграл чешско-японский тандем Росол/Сугита – 6:3, 3:6 и 10:5.

# Теннис # Илья Ивашко # Фотофакт

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