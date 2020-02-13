Илья Ивашко пробился в четвертьфинал «Челленджера» в Бангалоре

Новости Беларуси. Белорусский теннисист Илья Ивашко продолжает свое выступление на турнире в индийском Бангалоре. В 1/8 финала белорус в двух партиях переиграл еще одного теннисиста из Индии – Рамкумара Раманатана, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Исход первой партии решил тай-брейк, где сильнее был Ивашко – 7:6. А во втором сете на корте доминировал уже наш земляк – 6:1. Матч продолжался 1 час и 22 минуты.