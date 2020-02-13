ЧМ по биатлону в Антхольце. Кто из белорусов поедет

Напомню, первенство планеты принимает итальянский Антхольц. Программу соревнований традиционно откроет одиночная смешанная эстафета. Уже известны составы команд. У белорусов забойщицей станет Ирина Кривко, на втором этапе побежит Елена Кручинкина.

Новости Беларуси. 13 февраля стартует главное биатлонное событие года – чемпионат мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 13 по 23 февраля. За это время на биатлонных трассах разыграют 12 комплектов наград. Беларусь в мужских стартах представят Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Никита Лобастов, Антон Смольский, Максим Воробей.