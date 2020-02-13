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ЧМ по биатлону в Антхольце. Кто из белорусов поедет

13 февраля 2020 12:37
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Новости Беларуси. 13 февраля стартует главное биатлонное событие года – чемпионат мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Напомню, первенство планеты принимает итальянский Антхольц. Программу соревнований традиционно откроет одиночная смешанная эстафета. Уже известны составы команд. У белорусов забойщицей станет Ирина Кривко, на втором этапе побежит Елена Кручинкина.

ЧМ по биатлону в Антхольце. Кто из белорусов поедет-1

Далее в бой вступят мужчины: на третьем этапе эстафету примет Сергей Бочарников, финишер – Антон Смольский. Начало гонки –в 16.45. 

ЧМ по биатлону в Антхольце. Кто из белорусов поедет-4

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 13 по 23 февраля. За это время на биатлонных трассах разыграют 12 комплектов наград. Беларусь в мужских стартах представят Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Никита Лобастов, Антон Смольский, Максим Воробей.

ЧМ по биатлону в Антхольце. Кто из белорусов поедет-7

Среди женщин за медали поспорят Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины. 

# Чемпионат мира по биатлону # Елена Кручинкина # Сергей Бочарников # Антон Смольский # Роман Елетнов # Фотофакт

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