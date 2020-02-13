13 февраля прошли первые спринты чемпионата Беларуси по биатлону. Рассказываем результаты

Новости Беларуси. Пока в итальянском Антхольтце шли последние приготовления перед первой гонкой чемпионата мира, в белорусских «Раубичах» стартовал чемпионат страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

О первом соревновательном дне – в сюжете Ирины Петыш.

Программу чемпионата страны открыли спринтерские гонки. Первыми сражаться с соперниками и погодой на трассу вышли мужчины. Победителем стал представитель Минской области, 21-летний Александр Мацкевич. 10-километровую дистанцию он преодолел за 24,5 минуты, допустив лишь один промах. Вторым стал Александр Кошин, третьим – Илья Авсеенко.

У девушек победу отпраздновала биатлонистка из Витебской области Дарья Кудаева. Она единственная из всех спортсменок смогла пройти два огневых рубежа на ноль. Серебро турнира у Аделины Сабитовой, которая присоединилась к белорусской команде в этом сезоне. Третьей стала Алина Пильчук.

Дарья Кудаева, чемпионка Беларуси по биатлону:

Я очень рада, что удалось справиться со всем и занять первое место в этих соревнованиях. Погоду, конечно, хотелось бы получше – все-таки ветер дает какие-то сложности в стрельбе, нужно делать поправки. Ну и мокрый снег. Не очень хорошие ощущения для спортсменов, когда выходишь на старт: мокро все-таки, замерзаешь.

Аделина Сабитова, призер чемпионата Беларуси по биатлону:

Трасса, в принципе, на уровне, несмотря на отсутствие снега. Погодные условия, ветер – все в одинаковых условиях. Я сегодня не справилась со стрельбой. Нужно справляться, есть над чем работать. А так, в принципе, типичные условия.