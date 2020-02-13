Александр Зеленко: планируем в восьмёрку сильнейших команд попасть на ОИ в Токио

Новости Беларуси. В Ратомке стартовал чемпионат Беларуси по конному троеборью в помещении, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Ратомке стартовал чемпионат Беларуси по конному троеборью в помещении, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Спортсмены разыграют награды в четырех видах программы, в том числе и олимпийской. В ней после первого вида манежной езды, лидирует Диана Крюкова Гленвиле.
В конном спорте у нас завоевано три олимпийские лицензии, но они не именные. По правилам международной федерации на главные летние старты четырехлетия допускаются только два спортсмена. На поездку в Токио претендуют Марина Иванова, Александр Фомин и Александр Зеленко.
Александр Зеленко, участник турнира:
Рассчитываем, что два человека полетят однозначно на Олимпийские игры.
Хотелось бы, конечно, втроем. Потому что трое поедут, если нам повезет. Мы в листе ожидания по командному зачету вторые идем. Может быть, какая-то страна откажется – все-таки это Токио, далеко и жарко. У людей частные лошади, они их берегут.
Рассчитываем на командную лицензию. Командной лицензией будет проще все это сделать. Планируем где-то в восьмерку сильнейших команд попасть.
Во второй соревновательный день участники чемпионата страны продолжают манежную езду. В промежуточном протоколе лидирует Александр Фоминов на Кардене.
В программе пятницы, 14 февраля, значится конкур. В заключительный день состоится кросс в помещении, после чего определятся победители и призеры во всех четырех видах программы.