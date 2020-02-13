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Александр Зеленко: планируем в восьмёрку сильнейших команд попасть на ОИ в Токио

13 февраля 2020 14:08
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Новости Беларуси. В Ратомке стартовал чемпионат Беларуси по конному троеборью в помещении, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Зеленко: планируем в восьмёрку сильнейших команд попасть на ОИ в Токио-1

Спортсмены разыграют награды в четырех видах программы, в том числе и олимпийской. В ней после первого вида манежной езды, лидирует Диана Крюкова Гленвиле.

Александр Зеленко: планируем в восьмёрку сильнейших команд попасть на ОИ в Токио-4

В конном спорте у нас завоевано три олимпийские лицензии, но они не именные. По правилам международной федерации на главные летние старты четырехлетия допускаются только два спортсмена. На поездку в Токио претендуют Марина Иванова, Александр Фомин и Александр Зеленко.

Александр Зеленко: планируем в восьмёрку сильнейших команд попасть на ОИ в Токио-7

Александр Зеленко, участник турнира:
Рассчитываем, что два человека полетят однозначно на Олимпийские игры.

Хотелось бы, конечно, втроем. Потому что трое поедут, если нам повезет. Мы в листе ожидания по командному зачету вторые идем. Может быть, какая-то страна откажется – все-таки это Токио, далеко и жарко. У людей частные лошади, они их берегут.

Рассчитываем на командную лицензию. Командной лицензией будет проще все это сделать. Планируем где-то в восьмерку сильнейших команд попасть.

Александр Зеленко: планируем в восьмёрку сильнейших команд попасть на ОИ в Токио-10

Во второй соревновательный день участники чемпионата страны продолжают манежную езду. В промежуточном протоколе лидирует Александр Фоминов на Кардене.

Александр Зеленко: планируем в восьмёрку сильнейших команд попасть на ОИ в Токио-13

В программе пятницы, 14 февраля, значится конкур. В заключительный день состоится кросс в помещении, после чего определятся победители и призеры во всех четырех видах программы.

Александр Зеленко: планируем в восьмёрку сильнейших команд попасть на ОИ в Токио-16

# Олимпиада 2020 # Александр Зеленко # Фотофакт

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