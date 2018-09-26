III летние Юношеские Олимпийские игры стартуют 6 октября в Аргентине

Всего на форуме в Буэнос-Айресе юные спортсмены, возраст которых не превышает 18 лет, разыграют награды в 38 дисциплинах. Нашу страну в Аргентине представят 37 атлетов в 16 видах спорта, в числе которых победители и призеры мировых и европейских чемпионатов: пловчиха Анастасия Шкурдай, гимнастка Анна Каменьщикова, теннисистка Виктория Канопацкая. В штаб-квартире НОК состоялось представление нашей спортивной делегации.

Дмитрий Довгалёнок, шеф миссии III Юношеских Олимпийских игр:

Игры разделены на две составляющие: спортивные и культурные. У них будет право не просто посоревноваться на спортивных объектах, но еще и пообщаться с именитыми спортсменами, чтобы задать им ряд вопросов: как же помогают эти игры, как себя сохранить к взрослым олимпийским играм.

То, что касается наших ребят, практически на 70% наш состав уже обкатан. Он участвовал и в первенствах по своим возрастам, есть даже победители, призеры первенств.