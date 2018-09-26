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III летние Юношеские Олимпийские игры стартуют 6 октября в Аргентине

26 сентября 2018 09:26
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Новости Беларуси. Они продлятся ровно две недели и завершатся 18 октября, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

III летние Юношеские Олимпийские игры стартуют 6 октября в Аргентине-1

Всего на форуме в Буэнос-Айресе юные спортсмены, возраст которых не превышает 18 лет, разыграют награды в 38 дисциплинах. Нашу страну в Аргентине представят 37 атлетов в 16 видах спорта, в числе которых победители и призеры мировых и европейских чемпионатов: пловчиха Анастасия Шкурдай, гимнастка Анна Каменьщикова, теннисистка Виктория Канопацкая. В штаб-квартире НОК состоялось представление нашей спортивной делегации.

III летние Юношеские Олимпийские игры стартуют 6 октября в Аргентине-4

Дмитрий Довгалёнок, шеф миссии III Юношеских Олимпийских игр:
Игры разделены на две составляющие: спортивные и культурные. У них будет право не просто посоревноваться на спортивных объектах, но еще и пообщаться с именитыми спортсменами, чтобы задать им ряд вопросов: как же помогают эти игры, как себя сохранить к взрослым олимпийским играм.

То, что касается наших ребят, практически на 70% наш состав уже обкатан. Он участвовал и в первенствах по своим возрастам, есть даже победители, призеры первенств.

III летние Юношеские Олимпийские игры стартуют 6 октября в Аргентине-7

3 октября команда отправляется в олимпийский вояж. Перед отъездом в Национальном Олимпийском комитете состоятся проводы белорусской делегации. Наши ребята традиционно привозят с данного мультифорума награды, в том числе и наивысшей пробы.

# Спортивные соревнования # Дмитрий Довгалёнок # Фотофакт

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