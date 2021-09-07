Игры СНГ. В шестой день соревнований белорусские самбисты выиграли семь медалей

Новости Беларуси. В шестой соревновательный день I Игр СНГ белорусские самбисты смогли завоевать семь наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В двух финальных поединках за золото боролись наши девушки. В весовой категории +80 килограммов Беларусь представила Анастасия Грищенко. Спортсменка с завидным преимуществом смогла сломить сопротивление узбекской спортсменки Севары Самсидиновой, 8:1, и положить в медальную копилку награду наивысшей пробы. Ее тезка в весе до 72 килограммов Анастасия Скворцова завоевала серебро.

Бронзами отметились Виктория Мажуга, Полина Грамотнева, Анастасия Подолячина и Ксенья Бакуменко. В мужском представительстве Эдуард Куцко также замкнул тройку сильнейших. На мультифоруме Беларусь представили 11 самбистов, пять парней и шесть девушек. Каждая из них вернется на родину с наградой.