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Игры СНГ. В шестой день соревнований белорусские самбисты выиграли семь медалей

07 сентября 2021 20:56
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Новости Беларуси. В шестой соревновательный день I Игр СНГ белорусские самбисты смогли завоевать семь наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игры СНГ. В шестой день соревнований белорусские самбисты выиграли семь медалей-1

В двух финальных поединках за золото боролись наши девушки. В весовой категории +80 килограммов Беларусь представила Анастасия Грищенко. Спортсменка с завидным преимуществом смогла сломить сопротивление узбекской спортсменки Севары Самсидиновой, 8:1, и положить в медальную копилку награду наивысшей пробы. Ее тезка в весе до 72 килограммов Анастасия Скворцова завоевала серебро.

Игры СНГ. В шестой день соревнований белорусские самбисты выиграли семь медалей-4

Бронзами отметились Виктория Мажуга, Полина Грамотнева, Анастасия Подолячина и Ксенья Бакуменко. В мужском представительстве Эдуард Куцко также замкнул тройку сильнейших. На мультифоруме Беларусь представили 11 самбистов, пять парней и шесть девушек. Каждая из них вернется на родину с наградой.

Игры СНГ. В шестой день соревнований белорусские самбисты выиграли семь медалей-7

Из 16 видов спорта, которые представлены на I Играх СНГ, 7 сентября участники разыграли комплекты наград в четырех видах. В их числе и представители тайского бокса. Отрадно, что белорусы прошли в полуфиналы в шести весах: это значит, что у нас как минимум столько же наград. Якимович, Федоренчик, Макей, Ермоленко, Колтун поспорят за золото. Квач стал обладателем бронзы.

Финалы состоятся 8 сентября.

# Спортивные соревнования # Анастасия Грищенко # Виктория Мажуга # Полина Грамотнева # Анастасия Подолячина # Ксенья Бакуменко # Севара Шамсиддинова # Анастасия Скворцова # Эдуард Куцко # Фотофакт

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