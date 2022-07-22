«Игры дружбы» в Казани. Чем закончился второй день для белорусских пловцов?

В казанском Дворце водных видов спорта продолжаются международные старты «Игры дружбы», в которых соревнуются более 1 300 спортсменов из 13 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

22 июля белорусские пловцы приняли участие в пяти финальных заплывах. Особые надежды были связаны с выступлением Ивана Шамшурина на дистанции 200 метров баттерфляем. К сожалению, Иван не доплыл до пьедестала, финишировав лишь четвертым. Алина Змушко на двухсотметровке брассом финишировала шестой. Иван Адамчук также занял шестое место на дистанции 200 метров комплексом. Седьмой результат показала Алеся Акинчиц на дистанции 400 метров вольным стилем. Руслан Скоморошко на стометровке вольным стилем был восьмым.