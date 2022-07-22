Прямой эфир

«Игры дружбы» в Казани. Чем закончился второй день для белорусских пловцов?

22 июля 2022 20:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В казанском Дворце водных видов спорта продолжаются международные старты «Игры дружбы», в которых соревнуются более 1 300 спортсменов из 13 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Игры дружбы» в Казани. Чем закончился второй день для белорусских пловцов?-1

22 июля белорусские пловцы приняли участие в пяти финальных заплывах. Особые надежды были связаны с выступлением Ивана Шамшурина на дистанции 200 метров баттерфляем. К сожалению, Иван не доплыл до пьедестала, финишировав лишь четвертым. Алина Змушко на двухсотметровке брассом финишировала шестой. Иван Адамчук также занял шестое место на дистанции 200 метров комплексом. Седьмой результат показала Алеся Акинчиц на дистанции 400 метров вольным стилем. Руслан Скоморошко на стометровке вольным стилем был восьмым.

# Плавание # Руслан Скоморошко # Алеся Акинчиц # Иван Адамчук # Алина Змушко # Иван Шамшурин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белоруски завоевали восемь медалей на международном турнире по боксу «Байкал-2022»
22 июля 2022 19:33

Белоруски завоевали восемь медалей на международном турнире по боксу «Байкал-2022»

Белорусское дерби. Сборные по хоккею на траве сыграли между собой в Кубке наций
22 июля 2022 14:13

Белорусское дерби. Сборные по хоккею на траве сыграли между собой в Кубке наций

«Игры дружбы» в Казани. Белорусские пловцы стартовали с рекордов
22 июля 2022 12:03

«Игры дружбы» в Казани. Белорусские пловцы стартовали с рекордов